Javier Aguirre defendió a Diego Cocca luego de ser cesado de la Selección Mexicana a tan solo tres meses de haber tomado las riendas del Tricolor y tras fracasar en su intento de ganar la Nations League y recibir una goleada de Estados Unidos.

El Vasco, que actualmente dirige al Mallorca de LALIGA, señaló que en la Federación Mexicana se equivocaron de mandar al 'matadero' a Cocca y que no lo hayan dejado cumplir su trabajo.

“Nunca supo dónde estaba parado, a Diego lo abandonaron a su suerte y eso no se me hace justo. Yo, como entrenador, me solidarizo con Diego Cocca porque no está bien. No lo tires a los leones, si me contratas para algo, protégeme.

“Ya luego mi capacidad o incapacidad dirá si me quedo en el cargo o me despides. La noche contra Estados Unidos fue muy dura, después el triunfo ante Panamá maquilló un poco, pero ya estaba sentenciado”, declaró Aguirre en charla con David Faitelson.

En ese mismo sentido, Javier Aguirre, que dirigió a la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010, señaló que los jugadores se han vuelto conformistas con los resultados que obtienen y ya no tienen la ilusión de jugar con el Tricolor.

“Creo que están perdiendo la ilusión de venir a jugar con la Selección, hablo de los europeos. Aquí en México hablaba con los de Monterrey hace poco, iban inquietos a la Selección porque nos hemos vuelto resultadistas.

“Yo no vi el juego del 1-0 con Qatar y todo era: 'Desastre, vergüenza, echen al Jimmy' por perder contra Qatar que está en reconstrucción de proceso, pero ves el juego y hubo cosas rescatables. Creo que los jugadores están un poco susceptibles a los medios de comunicación y las redes sociales”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: YAIRO MORENO ANUNCIA SU SALIDA DE LEÓN TRAS CINCO AÑOS EN LA INSTITUCIÓN