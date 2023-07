Tamara Vega hace oficial denuncia en contra de su exentrenador por presunto abuso sexual

Tamara Vega, pentatleta mexicana, reveló que sufrió abuso sexual por Sergio 'N', quien fue su primer entrenador cuando ella decidió dejar Ciudad Juárez, Chihuahua, para vivir su sueño deportivo. Vega calló por más de 15 años, pero ahora ha alzado la voz con valentía.

Él, de acuerdo con lo que narró Tamara para Proceso, le expresó de forma explícita que tenía cierta preferencia por ella, e incluso se lo aseguró cuando él fue despedido del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR).

“Él me decía: 'Tú eres mi atleta y a donde vayas tú, voy yo', y como estaba calificada a los Juegos Olímpicos de la Juventud (Singapur 2010), me fui con él y me salí del CNAR también, solo iba a estudiar y esa vez mi mamá vino a México y me dijo: 'Qué está pasando, qué tienes' y (él) decía: 'No digas nada a tus papás, porque no van a entender lo nuestro, nuestro amor'”, recordó la pentatleta para el medio ya mencionado.

Del mismo modo, Tamara Vega recordó que, a sus 16 años, Sergio 'N' la invitó al Museo de Cera a festejar tras una participación, después la invitó a un departamento donde señala que abusó de ella. “Tenía muchísimo miedo, y le dije 'yo no estoy lista' y me dijo 'no te preocupes'”, añadió.

En ese entonces Sergio tenía entre 27 y 28 años, y una semana después del Museo, la invitó a Acapulco, donde ella aceptaba porque él le administraba el dinero que ella tenía. “Yo lo veía como la única persona en la que podía confiar, él me administraba todo mi dinero”

Él, según el relato de la atleta, invitaba a Tamara a distintos moteles de la Ciudad de México y también a su casa, por lo que cuando cumplió 18, ella quería anunciar que eran novios, pero Sergio le decía que no se podía hacer público porque era su entrenador y podría haber problemas.

Presenta su denuncia oficial

Este mismo martes 11 de julio, Tamara Vega hizo oficial su denuncia en contra de Sergio, y lo hizo ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República.

“De acuerdo al estudio que se hizo de la narrativa de la propia atleta, existe el delito de trata de personas, pederastia, y lo que resulte, es decir, le corresponderá al ministerio público qué delito se integra”, reveló su abogado Jorge Luis Martínez Ocampo.

Tras haber revelado que sufrió de acoso y decir el nombre de su exentrenador, Tamara confirmó que no ha recibido amenazas directas por lo que dijo, pero sí ha recibido advertencias de terceras personas, sin embargo, asegura no tenerles miedo.

“Quiero que otras personas se den cuenta que pueden alzar la voz, que existe la justicia y que se den cuenta que no están solas”, dijo Vega Arroyos este martes tras presentar su denuncia.

Asimismo, ella dio a conocer que está protegida por la Unión Internacional de Pentatlón Moderno y por un organismo del deporte mexicano, quienes informaron que el presunto agresor no puede estar presente en las competencias futuras de esta rama del deporte.

Ahora, Tamara Vega deberá “ratificar la entrevista ante la autoridad magisterial, se realizarán los dictámenes periciales necesarios para acreditar si existe afectación o no. Lo importante es que se esclarezcan los hechos, se elimine la impunidad se proteja a la inocente y pagué el daño de la víctima”, explicó el abogado de Vega.

