La pentatleta mexicana, Tamara Vega, rompió el silencio y denunció al actual entrenador de Pentatlón Moderno, Sergio Escalante, de supuesto abuso sexual, esto mientras ella era menor de edad (con 16 años de edad).

Vega estrenó, recientemente, el documental "Atletas frente al Espejo" donde confesó el abuso que sufrió durante su adolescencia por parte de un entrenador, sin mencionar el nombre.

Días después dio más detalles del infierno que vivió, pero aun sin dar el nombre de la persona que estaba señalando.

“Estar con él me daba odio. Decía: ‘ya no quiero que me estés dando órdenes; no quiero que me toques, ya no quiero esto. Los llamo depredadores, son personas que saben que eres vulnerable, una persona fácil de manipular: ‘yo te voy a cuidar, pero tienes que hacerme caso en todo lo que te diga’. ¿Y tú qué dices? Pues sí, no tienes a nadie más, convives con él y se comienza a dar otro tipo de acercamiento. Se dio el abuso.

“Empezó a los 16 años con mi entrenador de ese momento y duré cinco años en un abuso sistemático donde yo no tomaba ninguna decisión. Todo mundo lo sabía y nadie hizo nada. Pasaron esos cinco años y me dije: ‘esto no está bien, este güey ya no me deja decidir ni siquiera sobre mi dinero’. Dije: ‘basta, ni madres’ y me salí del equipo. Recuerdo que dijo que si lo hacía él se iba a encargar de que yo nunca volviera a calificar a unos Juegos Olímpicos y sí lo cumplió porque califiqué y no me llevó”, dijo Tamara Vega a SDP Noticias.

Sin embargo, en en su edición de esta semana, la Revista Proceso destapó el nombre de Sergio Escalante y este martes 9 de mayo, la atleta Tamara Vega confirmó que todo lo publicado por el semanario es verdad.

"Todo lo que sale en la entrevista es verdad… He lidiado con esto mucho tiempo, ya que es un entrenador que está en las competencias nacionales e internacionales y me siento amenazada continuamente por él. Solicito se siga con la investigación para que no pueda acercarse a ningún atleta más y pague ante la ley los abusos cometidos en los últimos 16 años

Siento un mar de emociones porque acabo de revivir un infierno. Leerlo me causó asco porque todo es verdad y es un monstruo que ha abusado de mí y de muchos atletas más. Has vivido tanto tiempo impune y haciendo daño que te creíste intocable y después de tantos años la justicia te está alcanzando. Ya no te tengo miedo", se lee en el comunicado.

