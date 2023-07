'Vasco' Aguirre revela que mexicanos en Europa le han dicho que ya no quieren ir a la Selección

Javier 'Vasco' Aguirre reveló que futbolistas mexicanos que militan en Europa le han confesado que ya no desean ir a la Selección Mexicana, por lo que él considera que están "muy sensibles".

“Los jugadores están susceptibles a los medios de comunicación, a las redes sociales. En el vestidor están prohibidos los celulares. Los jugadores están así (viendo el celular), al medio tiempo, no. Esto nos está rebasando, el futbolista está muy sensible. De Europa me han dicho que no quieren ir a la Selección, porque es palo tras palo. Les digo que, 'tienes que ir hijo, es tu país, no seas ingrato'. En la Selección tienes que tener personalidad”, señaló entrevista para ESPN.

Además, indicó que los seleccionados europeos han perdido la ilusión de representar al Tri y detalló que, cuando dirigía a Rayados, notó que varios de sus futbolistas acudían a las convocatorias "inquietos".

“Pasa que están perdiendo, creo, la ilusión por venir a jugar, digo por los europeos. Hablaba con mis jugadores en Monterrey, no digo que vayan nerviosos a la Selección, pero iban inquietos, estaban preocupados porque nos hemos vuelto resultadistas”, agregó.

