Yairo Moreno anuncia su salida de León tras cinco años en la institución

Yairo Moreno anunció su salida del león después de ganar dos títulos de Liga MX y una Liga de Campeones de la Concacaf como Fiera, y agradeció a la afición por los cinco años de apoyo incondicional.

“Hoy solo puedo decir gracias al Club León y a la gran afición por estos 5 años llenos de mucha alegría, pasión, entrega y dedicación. Me llevo los mejores recuerdos, doy gracias por estar en los momentos buenos y no tan buenos. Me llevo las mejores enseñanzas en la cancha y fuera de ella”, escribió el colombiano de 28 años.

“Estaré siempre agradecido por este tiempo que marca un antes y un después en mi vida profesional y personal. Me voy feliz y tranquilo porque di siempre lo mejor de mí y siempre los llevaré en mi corazón”, agregó el ahora exjugador del León.

Cabe recordar que, hace unas semanas a través de un en vivo en Instagram, Yairo Moreno destacó que el León lo había corrido. “Me echaron, me echaron”, dijo entre risas en aquella ocasión, y hoy dijo adiós a la institución.

