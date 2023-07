Wimbledon: Swiatek, número 1 del mundo, cayó ante Svitolina en Cuartos de Final

Iga Swiatek fuera de Wimbledon. La tenista número 1 del mundo fue sorprendida en Cuartos de Final por la ucraniana Elina Svitolina, quien se impuso este martes por 7-5, 6-7 (5) y 6-2 en el Centre Court del All England Lawn Tennis Club.

La tenista polaca, ganadora de cuatro Grand Slam, terminó de manera prematura la búsqueda de su primera corona en The Championship al no poder contra la poderosa ex número 3 del mundo, quien no alcanzaba la antesala de ningún major desde 2019.

Elina llegó a los cuartos de final tras causar controversia al mantenerse firme en su decisión de no estrechar la mano con tenistas rusas debido a los conflictos bélicos que enfrentan contra su país de origen, a lo que la Asociación de Tenis Femenino (WTA) se pronunció este lunes apoyándola.

"Debido a la reprensible guerra en curso, la WTA respeta la posición de las atletas ucranianas al renunciar a la tradición de estrechar la mano de las rivales (de Rusia y Bielorrusia) al final de un partido, ya que se trata de una decisión personal”, detallaron.

Svitolina, además de tener muy claros sus ideales, los cuales la han fortalecido mucho, también tiene un mayor motivo por triunfar, pues hace menos de un año que se convirtió en madre. En octubre del 2022, el tenista Gaël Monfils y ella tuvieron una hija.

“La guerra me hizo más fuerte. Mentalmente, no tomo las situaciones difíciles como un desastre, Hay cosas peores en la vida. Simplemente estoy más tranquila. Por supuesto que quiero ganar. Tengo una gran motivación para volver a la cima. Pero creo que ahora soy una persona diferente”, indicó tras conseguir su pase a semifinales en donde se medirá este jueves ante la checa Markéta Vondroušová.

