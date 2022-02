Príncipe Cuadras: 'Sea el rival que sea, le voy a arrancar la cabeza'

Carlos Cuadras (39-4-1, 27 KO’s) se dijo listo para volver a coronarse campeón del mundo este sábado cuando enfrente a Jesse Rodríguez (14-0, 10 KO’s) por el cetro Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se encuentra vacante.

El mexicano iba a enfrentar a Wisaksil Wangek (50-5-1, 43 KO’s) -mejor conocido como Srisaket Sor Rungvisai-, a quien derrotó en mayo de 2014 por esta misma corona. Sin embargo, el tailandés salió de la cartelera del Footprint Center, de Phoenix, tras dar positivo a Covid-19.

“Me había preparado pensando en Rungvisai. El domingo en la noche que llego aquí a Phoenix me avisan que Srisaket salió con Covid y que iban a ver la posibilidad de este rival, hasta ayer en la mañana fue que se me confirmó y, pues bueno, estando bien preparado puedo pelear con cualquier rival, nada más es ajustar un poco la estrategia.

“Mi experiencia debe salir adelante, me encuentro muy bien. Se me cayó un poco el ánimo cuando supe que no iba a pelear contra Rungvisai, que a lo mejor no iba la pelea, pero cuando me dijeron que voy por el título, que voy con Rodríguez, mis ánimos otra vez crecieron y pues, sea el rival que sea, le voy a arrancar la cabeza porque quiero el cinturón”, declaró “Príncipe” Cuadras durante la conferencia virtual “Martes de Café” del CMB.

El púgil mexicano, de 33 años de edad, aseguró que hará una pelea inteligente ante Rodríguez, a quien buscará quitarle el invicto por la vía rápida.

“Obviamente si lo agarro con un golpe en el primero o segundo round pues no lo voy a perdonar, pero voy a salir a trabajar mi pelea, a trabajar mi experiencia. Si me voy a buscar el nocaut me pueden agarrar a mí también, que fue lo que me pasó en la pelea con (Juan Francisco) ‘Gallo’ Estrada por ir a buscar el nocaut, al final salí noqueado.

“Entonces voy a estar con mucho cuidado, trabajándolo, bien mental, bien inteligente para que vaya ganando esa pelea y si ya lo veo flojo pues obviamente apretar un poquito para buscar el nocaut”, expuso.

Después de un año y cuatro meses de ausencia, Cuadras regresará al ring con hambre de triunfo en busca del cetro verde y oro.

“Me podría ir a un buffet con el hambre que tengo de volver a ser campeón. La verdad que estoy muy motivado, sea el rival que sea, a lo mejor son pequeñas pruebas que me pone Dios en el camino para ver si desisto, pero la verdad que estoy firme.

“Hice una gran preparación, ya estaba listo el año pasado para pelear con Rungvisai, se cae la pelea, ahora nuevamente (se cae), pero estoy en mi mejor forma, bien preparado, solo es ajustar unos detalles técnicos para pelear con Jesse Rodríguez, que es un rival de menos experiencia pero no menos peligroso. Sigue siendo fuerte, es un rival invicto que va a vender cara la derrota; entonces, tengo que poner lo mejor de mí y mi preparación está al 100”, enfatizó.

