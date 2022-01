Julio César Chávez habló sobre sus hijos: "No me ha dado un infarto porque Dios es grande"

Julio César Chávez confesó que se ha llevado varias decepciones al ver pelear a sus hijos ya que nunca se han comprometido realmente con el ring, el peleador lo dijo abiertamente en junio del 2021 durante una entrevista con Eugenio Lamazón para Box Azteca.

“La ilusión de ellos siempre era llegar a ser como su padre, yo les di la oportunidad, pero desafortunadamente han sido muchos corajes. No me ha dado un infarto porque Dios es grande. Mi coraje es que sean muy irresponsables”.

La Leyenda del boxeo mexicano aseguró que él no quería ver a sus hijos en el boxeo pero no pudo negarse ante la insistencia de ellos, quienes pretendían imitarlo.

“Desde que tengo uso de razón les he puesto los guantes a Julio y Omar, lógicamente yo no quería que ellos fueran boxeadores, pero pues ellos me lo fueron pidiendo de una forma que no podía negarme, porque siempre me vieron pelear”.

Chávez comentó que sus hijos lo han llenado de felicidad y enojo, más alegrías cuando eran jóvenes, ya que él tenía mucha expectativa sobre sus carreras, pero con el tiempo eso comenzó a desaparecer.

“Me han dado de las dos. Al principio fueron alegrías porque eran jóvenes con muchas ilusiones, pero eso se fue desvaneciendo con el tiempo. La verdad ha sido difícil”.

