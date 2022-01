Entrenador de Canelo a jóvenes: "Si no entrenan abran la puerta y lárguense mucho a la ver...'

José 'Chepo' Reynoso y su Eddy se han encargado de encumbrar a Saúl 'Canelo' Álvarez desde su posición como entrenadores.

Aunque Chepo decidió dar un paso al costado en la preparación del Canelo después de enfermar de covid-19, el experimentado entrenador decidió apoyar a los jóvenes pugilistas para que lleguen al profesionalismo y a unos jóvenes que entrenan en su gimnasio los animó a dar todo o retirarse de una manera muy particular.

"Necesito la respuesta de ustedes. No le flojeen, traten de aprender y que obedezcan lo que uno les está diciendo. Que no lo juzguen a uno de pinche loco. Si tienen confianza y si quieren seguir, adelante, y si no, abran la puerta y lárguense mucho a la verga", exclamó Reynoso en video publicado en redes sociales.

El preparador pidió a los jóvenes aspirantes a pugilistas no dejar de entrenar ni un sólo día si es que quieren alcanzar sus metas.

"Si quieren hacer algo en el boxeo hay que ser bien dedicados, bien disciplinados y no decir 'para mañana'. Ni madres, tratar de aprender diario y las cosas solas se van a dar. Si ustedes hacen las cosas bien, a huevo van a salir cosas bien, pero ustedes mismos saben cuando no las hacen bien.

"Cuando dicen 'ahora ando ahuevonado, ahora no le voy a echar ganas al pinche trabajo', a hacerse pendejos. El que entrena a medias se hace pendejo entero. Así que aquí se viene a entrenar con fe y muchas ganas", expreso Chepo.

