Nacho Beristáin, entrenador mexicano, explotó contra el Canelo Álvarez y Chávez Jr

Nacho Beristáin, entrenador de boxeo, criticó fuertemente tanto a Saúl 'Canelo' Álvarez como a Julio César Chávez Jr. mencionando que el hijo de "El Gran Campeón Mexicano" es una vergüenza actualmente debido a sus recientes actuaciones.

"Hace mucho que su carrera terminó y ya no tiene nada que ofrecer, salvo esas exhibiciones penosas como la que prepara ahora ante Jake Paul. Ya no tiene nada qué levantar, lo único que hace es dar en cada momento un espectáculo vergonzoso", mencionó Beristáin en entrevista con La Jornada.

Por otro lado, el legendario entrenador criticó al Canelo mencionando que es una 'máquina de hacer dólares' así como decir que el oriundo de Jalisco no simpatiza con el público mexicano. Nacho Bersitáin aseguró que los rivales de Álvarez no son de mayor riesgo, por lo que le llamó 'farsa' al Campeón de los supermedianos.

"Eso de ir por el cinturón crucero ante Ilunga Makabu, que no representa ningún reto, eso no es más que una farsa. Le buscan peleas a modo para que gane, como ese Campeonato crucero ante un peleador que no tiene ni calidad ni representa riesgo alguno", sentenció el entrenador de boxeo mexicano.

