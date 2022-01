Brandon Moreno sobre Canelo Álvarez: 'En México lo critican muchísimo'

Brandon Moreno buscará refrendar su título de la división de los pesos mosca el próximo sábado 22 de enero cuando se enfrente a Deiveson Figueiredo en Anaheim, California.

Previo al combate, el peleador mexicano de la UFC recordó su visita al campamento de entrenamiento de Saúl 'Canelo' Álvarez hace unos meses atrás, asegurando no entender las críticas que recibe el pugilista mexicano.

"Creo que en México a veces lo critican muchísimo. Pero yo en lo personal, no entiendo por qué. El tipo es increíble. Cuando lo conoces y hablas con él, te das cuenta de por qué es lo que es, por qué es el campeón que es. Es una persona humilde, seria", mencionó en entrevista con Los Ángeles Times en Español.

Brandon reveló que el Canelo es de personalidad seria, sin embargo, no es sangrón como mucha gente lo piensa.

"Es seria, por eso mucha gente lo tacha como de sangrón. Pero ellos son personalidades. El tipo es serio, pero eso no le quita lo humilde y eso no le quita lo buena persona y lo amable que es. Entonces, cuando lo conocí tuvimos una pequeña charla. Me dio ciertos consejitos de boxeo y ciertos consejitos acerca de la vida, de lo que debe hacer uno cuando está en la cima", añadió.

