Brandon Moreno quiere ser el 'Julio César Chávez' de las MMA

Brandon Moreno, primer peleador nacido en México en ganar un título del Ultimate Fighting Championship (UFC), quiere convertirse en una leyenda de las Artes Marciales Mixtas que le permita hacer crecer este deporte en nuestro país.

“No quiero pensar que ya lo logré porque esa es mi última meta antes de retirarme. En el sentido que a Julio César Chávez lo conocen en todo el mundo, te guste o no el boxeo lo conocen, y yo quiero lograr eso. Y eso no solamente va a significar algo personal, sino también para el deporte, sé que tengo ahorita el poder de hacer crecer el deporte en mi país, en México.

“Vamos en muy buen camino, estamos haciendo las cosas muy bien. Definitivamente todavía siento que falta trabajo, pero creo que con esto tengo las armas suficientes para cambiarlo todo. Quiero ser ese Julio César Chávez de las Artes Marciales Mixtas, tengo un lugar que ya le quité a todos, que nadie me lo puede quitar, absolutamente nadie. No sé si voy a ser campeón 10 años, no sé si la siguiente pelea me noqueen en el primer round, soy muy realista en ese aspecto, me mantiene enfocado, con los pies en la tierra; pero soy el primer campeón mexicano (nacido en México) y eso nadie me lo puede quitar de los libros”, aseguró Moreno (19-5-2) en entrevista con RÉCORD.

El peleador tricolor hará la primera defensa de su corona Mosca en UFC 269 en la batalla de trilogía ante el exmonarca brasileño Deiveson Figueiredo el 11 de diciembre.

“A veces es mucho más fácil reconocer el error cuando pierdes, dices ‘perdí por esto’ y trabajas con base en eso. Gracias a Dios no he perdido ya en un buen rato, no oficialmente. Las peleas que empaté, por ejemplo la pasada con Figueiredo unos piensan que perdí, otros que gané, esa estuvo más disputada. La otra que empaté con el ruso (Askar Askarov) en Ciudad de México la mayoría de las personas piensan que gané.

“No he perdido de manera oficial desde hace muchos años (junio 2019), pero aún así eso no me ha impedido aprender y evolucionar y creo que va a ser lo mismo esta vez, voy a encontrar la forma de evolucionar porque hay gente que quiere esto (el título) y no puedo permitirlo”, enfatizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SERGIO COSSIO REDIRIGIÓ SU VIDA GRACIAS A LA MMA: 'EL DEPORTE ME AYUDO A TENER UN PROPÓSITO'