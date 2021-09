Sergio Cossio redirigió su vida gracias a la MMA: 'El deporte me ayudo a tener un propósito'

Las Artes Marciales Mixtas (MMA) le permitieron a Sergio Cossio (22-8-1) redirigir su vida, descubrir su potencial arriba de la jaula y plantearse grandes objetivos como peleador profesional.

“He aprendido a base de golpes, estuve por mucho tiempo viviendo entre drogas, vicios y muchas cosas, entonces tuve el valor y la fuerza y el deporte me ayudó a zafarme de ese camino y tomar un propósito en la vida y ser alguien”, platicó “Drako” Cossio, campeón Ligero de LUX Fight League, en entrevista con RÉCORD.

“Quiero competir en las mejores Ligas del mundo y representar a México en lo más alto”, enfatizó.

Después de cometer errores en su carrera debida a que no tenía una preparación profesional, en 2015 se alejó de las MMA tras sumar una racha de derrotas y se adentró en los vicios. Su familia fue fundamental para que regresara al deporte con mayor hambre de triunfo.

“Hemos ido evolucionando, creciendo, mejorando y me he convertido en una de las figuras nacionales en la actualidad y ha sido por el trabajo duro y la constancia. En LUX me abrieron la puerta un día, me dieron chance y aproveché bastante la oportunidad, le di con todo y ahora soy campeón”, mencionó el duranguense.

Cossio realizará este viernes la primera defensa de su corona ante Alan “Tiburón” Domínguez (6-3) en LUX 016 que se celebrará en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

“Siento mucho orgullo, mucho honor, mucho respeto hacia mi oponente y hacia toda la gente que va a asistir, creo que se van a pasar la mejor noche de sus vidas. Va a haber adrenalina, van a haber muchos balazos y muchas explosiones, va a ser una guerra esa noche, que gane el mejor y ¡Viva México cabrones!”, expuso Sergio, quien es el favorito para salir con los brazos en alto.

“No es nada de presión, yo sé quién soy, sé lo que he hecho, sé dónde estoy y para dónde voy y la verdad que lo disfruto bastante, el apoyo de mi gente y toda la atención. Mi gente me quiere ver ganar y que haga un espectáculo enorme, trabajo para eso y esa noche no va a ser la excepción”, aseguró.

