Conor McGregor a UFC tras dura lesión: '¡Necesitan gente como yo!'

Postrado en el suelo Conor McGregor pegó un grito que salió desde lo más profundo de su ser. “¡Necesitan gente como yo!”, alardeó The Notorious mientras era atendido tras la escalofriante fractura que sufrió en su pierna izquierda. El ícono de las artes marciales mixtas abandonó el octágono — presumiblemente por última ocasión — causando una sensación de lástima en aquellos quienes sintieron el dolor del irlandés.

McGregor no se equivoca, la UFC no tiene elementos que generen tanta expectativa y reacción como lo ha hecho el veterano de 32 años. Prueba de ello es la seguridad de Dana White sobre el regreso de su peleador cobijado. “Se veía genial de nuevo esta noche”, dijo el mandamás de la UFC sobre el estado físico del europeo. “(Dustin) Poirier hará lo suyo que Conor (McGregor) esté listo”, añadió dando a entender que habrá un cuarto episodio de esta rivalidad.

Basta con volver a ver la imagen de la lesión del oriundo de Dublín para evidenciar que este es el final del peleador más irreverente en la historia de las artes marciales mixtas. A McGregor le gusta cerrar bocas, le gusta silenciar las críticas y sobre todo le encantan los retos personales. Que vuelva o no al octágono será cuestión de tiempo, la realidad es que el irlandés ya no le debe nada a Dana White ni a su séquito de aficionados al deporte de contacto.

“¡Esto no ha acabado!”, vociferó McGregor tirado en el suelo con la pierna rota. Con la derrota, The Notorious salió de la contienda por el campeonato mundial peso ligero de UFC y su obvia ausencia del octágono durante varios meses dificulta encontrar una razón por la cual el irlandés volvería a pelear. Salvo una revancha ante Dustin Poirier, McGregor no tiene nada a qué regresar al octágono y sin haber comenzado aún su rehabilitación la despedida del bocón más grande en la historia del MMA es prácticamente un hecho.

