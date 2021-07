Después de nueve meses de ausencia, la peleadora mexicana Irene Aldana regresa al octágono con el objetivo de conquistar su sexta victoria en el Ultimate Fighting Championship (UFC).

"Vengo con la mentalidad de que voy a ganar esta pelea. No sé cómo pero sé que voy a ganar. Voy con mucha seguridad en mi entrenamiento y sé que como me siento ahorita y esa seguridad me va a llevar a la victoria.

"Creo que tengo oportunidad de finalizar la pelea y si es así, excelente. Si no, espero ganarla a como dé lugar y siempre está ese corazón que tenemos que nos da ese plus, ese extra y esa ventaja", platicó Aldana (12-6) en entrevista con RÉCORD.

La peleadora número cuatro del ranking de peso Gallo de UFC enfrentará a la número 5, la rusa Yana Kunitskaya (14-5, 1 NC) en la cartelera que protagonizarán Dustin Poirier y Conor McGregor en su trilogía épica en UFC 264 que se celebrará en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

"Me visualizo teniendo una gran noche. Va a ser una gran noche, una gran cartelera con el público presente de nuevo, eso me emociona muchísimo, me tiene muy contenta el hecho de que va a haber gente apoyando, el compartir esta cartelera con grandes atletas tan importantes con Conor, Poirier, entre otros más que van a estar ahí", mencionó.

Irene destacó las cualidades de Kunitskaya, quien viene de una racha de dos victorias consecutivas.

"Es una peleadora muy completa y sigue siendo una contrincante muy peligrosa, muy importante y creo que la pelea se puede ir a cualquier lado, la hemos visto trabajar en todas partes, ha ganado de pie, con su trabajo de reja, con su trabajo de lucha.

"La pelea se puede ir a cualquier lado, veremos qué tantas ganas tiene de ganar y creo que va a ser una pelea también de voluntades, de quién lo quiere más y va a ser una pelea bastante aguerrida porque ambas siempre vamos hacia adelante", declaró la mexicana, quien busca regresar a la senda del triunfo tras la derrota en octubre pasado ante la estadounidense Holly Holm, quien la alejó de su camino en busca del cinturón de Amanda Nunes.