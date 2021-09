Alan Domínguez previo a su pelea vs 'Drako' Cossio: 'Va a ser una guerra, va a haber sangre'

Fanático de la lucha libre y seguidor del Místico, Alan Domínguez se inició a los 10 años de edad en la lucha olímpica. Sin embargo en las Artes Marciales Mixtas (MMA) encontró su más grande pasión.

El tapatío de 24 años de edad vivirá su batalla más importante en la jaula este viernes cuando protagonice LUX 016 ante Sergio Cossio (22-8-1) en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

“Conozco muy bien ‘Drako’, va a ser una pelea muy dura, va a ser una guerra, va a haber sangre, va a ser una pelea muy inteligente, más que una pelea de poder a poder va a ser una pelea de mucha táctica y mucha inteligencia de principio a fin”, platicó Domínguez (6-3) en entrevista con RÉCORD.

“Él es un peleador muy fuerte, bastante agresivo, peligroso y bastante experimentado. Creo que la diferencia es el hambre que tengo, el deseo que tengo de ganar y que tengo en mente a todas las personas, todo el equipo, todo lo que me respalda, entonces mi corazón realmente está entregado a esto. Me gustaría recalcar que yo lo deseo, que yo quiero más esa victoria y que me lo merezco más”, aseguró.

Domínguez buscará dar el “Grito de Independencia” para sumar su tercera victoria consecutiva en LUX.

“Es un gran orgullo y una gran felicidad poder protagonizar un evento tan importante, me motiva y emociona bastante. Sé que va a haber un ambiente prendido y me llena de orgullo formar parte de un evento así”, mencionó.

Inteligente, técnico y agresivo, como así se define, el “Tiburón Blanco” debutó profesionalmente a los ocho meses de haberse iniciado en las MMA y en 2018 hizo su presentación en Lux Fight League, que fue un parteaguas en su trayectoria.

“En LUX 002 pelee dos categorías arriba, la agarre con cinco días de anticipación contra un peleador muy bueno (Nayib Lopez), invicto en este momento. Esa pelea me marcó porque conocí una Liga de alto nivel, enfrenté a un rival ya conocido internacionalmente, me abrió la puerta y de ahí en adelante vinieron las oportunidades, bajé de categoría y comenzó la racha de victorias que llevo hasta este momento”, expuso.

