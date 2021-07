Rafael García: 'Quiero ser el Julio César Chávez de la UFC'

Rafael García buscará este sábado su primera victoria en el Ultimate Fighting Championship (UFC), la cual espera sea el inicio de un camino exitoso que lo lleve a lo más alto en la empresa de Dana White.

"No sólo quiero ser el mejor peleador de Artes Marciales Mixtas de México, quiero ser el mejor en el mundo, que digan él fue el mejor de todos los tiempos. Quiero ser el Julio César Chávez de las MMA”, declaró García (12-1) en entrevista con RÉCORD.

El peleador mexicano disputará su segunda pelea en la mejor empresa del mundo de Artes Marciales Mixtas (MMA) ante el estadounidense Chris Gruetzemacher (14-4) en las preliminares de UFC Fight Night Hall vs. Strickland en el Apex de Las Vegas.

“Sé que no va a ser una pelea fácil, va a ser una pelea difícil pero vamos a salir con la mano en alto, vamos a salir a ganar”, aseguró el excampeón Ligero de Combate Américas.

Batalla a la que llega con una mejor preparación en comparación con su debut en UFC, en marzo pasado, que firmó con pocos días de antelación para entrar como remplazo de Don Madge, y donde perdió el invicto ante Nasrat Haqparast.

“La verdad no me dejó buen sabor de boca porque perder nunca está en mi cabeza, siempre salgo a ganar y a acabar la pelea, no salgo nada más a ganar, me gusta dejar en claro que gané. Siento que no hice lo que tenía que haber hecho y lo único que puedo decir es que mi última pelea fue un aprendizaje.

“Me marcó, tuve la pelea con cuatro días de anticipación, me dijeron el martes ‘puedes dar el peso’, bajé 22 libras en tres días y es algo que me marcó bastante. Tuve la disciplina para dar el peso, fue algo bastante difícil y era mi entrada a UFC, aunque fue una derrota me abrió las puertas y es una oportunidad bastante grande para mí”, mencionó el peleador de 26 años de edad.

