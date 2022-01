Brandon Moreno: 'Espero al mejor Deiveson Figueiredo en UFC 270'

Brandon Moreno, primer peleador nacido en México en conquistar un título del Ultimate Fighting Championship (UFC), espera enfrentar en la pelea de trilogía a la mejor versión del brasileño Deiveson Figueiredo.

'Assassin Baby' (19-5-2) hará la primera defensa del título mosca, que le arrebató a Figueiredo (20-2-1), en la batalla co-estelar de UFC 270, que se celebrará este sábado en el Honda Center de Anaheim, California, EU.

“Definitivamente creo que la primera también la gané, pero bueno, la primera fue un empate y la segunda hay que decirlo así: le paso por encima completamente, fue un desempeño completamente de mi parte y esta tercera estoy esperando a un Deiveson Figueiredo más agresivo que en la segunda pero más inteligente. Siento que las dos peleas están muy divididas. En la primera fue muy, muy salvaje, salvaje de más; en la segunda fue demasiado, demasiado calculador, demasiado pensativo y eso le jugó en contra.

“Espero ver una combinación de ambas partes, de ambas peleas y estoy esperando al mejor Figueiredo. Estoy esperando a un Deiveson Figueiredo motivado, un Deiveson Figueiredo con toda el hambre de querer ganar porque así cuando yo gane podré sentir que hice el trabajo completo, de que le gané a lo mejor, ya no quiero ver su cara, ya no quiero ver su nombre otra vez y seguir para adelante a los siguientes contendientes”, platicó Moreno en entrevista con RÉCORD.

Como un guerrero, 'The Assassin Baby' hizo historia el 12 de diciembre de 2020 al convertirse en el primer peleador nacido en territorio mexicano en disputar un título de UFC. Sin embargo, no pudo concretar el sueño pues los jueces decretaron empate mayoritario (47-46, 47-47, 47-47) que favorecieron a Figueiredo, quien retuvo el cinturón mosca.

Y en junio pasado sometió con un mataleón al brasileño para hacer historia como el primer peleador nacido y entrenado en México en coronarse en la mejor liga de MMA del mundo.

Si bien el tijuanense, quien no ha perdido desde junio de 2019, no hizo grandes cambios a su entrenamiento para este combate, no ha dejado de evolucionar en el octágono donde buscará mantenerse como Campeón para arrasar las 125 libras.

“Estoy peleando en enero, pero yo quería pelear desde noviembre, nada más que UFC no me daba realmente un combate, entonces tuve que esperar, pero pude haber regresado muchísimo antes”, explicó el peleador de 28 años de edad.

“Tratando de recordar un poquito cuál fue el plan de entrenamiento para este 'relativo' nuevo combate en contra de Deiveson Figueiredo llegamos a la conclusión de que la pelea pasada fue tan dominante que no había muchas cosas qué cambiar, había que afinar ciertas cosas pero creo que todo el entrenamiento lo mantuvimos igual, en el sentido técnico, pero muy, muy duro y creo que el enfoque en el cual me concentré en estos últimos meses fue mi acondicionamiento físico, mi cardiovascular está en punto, mucho mejor que el combate pasado, mi fuerza está mucho mayor, mi explosividad, entonces esa sería la mayor diferencia. Fuera de ahí simplemente fue mantenerme bien afilado y mantenerme listo técnicamente para el combate”, enfatizó.

Para Brandon, el título de peso mosca de UFC tan solo es el inicio de lo que espera lograr en las Artes Marciales Mixtas.

“Una parte de mí después de que gané el campeonato sintió muchísima paz porque era un sueño, me estuve diciendo muchísimo tiempo a mí mismo ´voy a ser Campeón, voy a hacer Campeón’. Empiezo en el deporte en el 2006, que empiezo a entrenar, después como profesional en 2011. Imagínate todos esos años de estar buscando eso y por fin lograrlo, entonces cierro un capítulo en mi vida. Era mi meta a largo plazo, que es raro que un muchachito tan joven se plantee metas tan largas, es una locura; lo hice y peleé hasta el final para lograrlo y lo conseguí.

“Y ahora ¿qué sigue para Brandon?, ¿qué quiere ahora Brandon para lograr?, ¿qué quiere lograr Brandon en el futuro? Quiero formar un legado en esto, quiero seguir ayudando a las Artes Marciales Mixtas en México a que crezcan, en Latinoamérica, quiero asegurarle un gran futuro a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, y quiero ser feliz. Al final del día creo que ese es el resumen de todo en esta vida para nosotros, creo que lo que buscamos es simplemente ser feliz en la vida y lo estoy logrando, gracias a Dios”, mencionó Moreno.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUPITA GODÍNEZ NO CAMBIARÍA POR NADA LO VIVIDO EN MMA EN 2021.