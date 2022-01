Lupita 'Loopy' Godínez: 'Lo que me dejó 2021 no lo cambiaría por nada'

El 2021 fue el año en el que Lupita 'Loopy' Godínez no sólo hizo realidad el sueño de debutar en UFC, además impuso dos récords en la empresa de Artes Marciales Mixtas más importante del mundo.

"Ha sido (un año) loco, pero la verdad con muchísimas cosas buenas que me están pasando y estoy muy contenta de cerrar el año como lo estamos cerrando.

"Me dejó muchísima experiencia y muchísima gente que llegué a conocer y que sigo conociendo. Estoy contentísima como fue este año, la verdad no tengo ninguna queja, no me gustaría cambiar, ni agregar nada. Simplemente, así fue como pasó y me encanta, la verdad no lo cambiaría por nada", platicó Godínez en entrevista con RÉCORD.

La peleadora mexicana hizo su debut con una derrota en el Ultimate Fighting Championship el 17 de abril, a solo unas semanas de haberse recuperado de covid. Seis meses después regresó al octágono con una sumisión en el primer round sobre la argentina Silvana Gómez.

El 16 de octubre se convirtió en la peleadora con el regreso más rápido en UFC, a tan solo siete días de su última batalla, ante la brasileña Luana Carolina, quien se llevó la victoria en una batalla en peso Mosca.

Y el 20 de noviembre impuso récord histórico de tres peleas en la empresa de Dana White en un periodo de 43 días, en la victoria por decisión unánime ante Loma Lookboonmee.

“A pesar de lo que ha estado pasando y con todo lo que está pasando en el mundo, sucedieron muchísimas cosas buenas y creo que es importante enfocarnos en las cosas positivas que pasaron porque hubo muchísimas cosas buenas, hemos visto a la gente trabajando juntos para combatir el virus.

"Hemos visto una y otra vez que cuando los humanos trabajamos juntos podemos hacer muchas cosas y aquí se vio mucho eso. Estoy contenta", mencionó.

Su objetivo para 2022 es seguir sumando peleas para meterse al ranking de las 115 libras de UFC, división en la que la lituano-estadounidense Rose Namajunas es campeona y la china Zhang Weili lidera el listado.

“Me encantaría estar súper activa peleando y seguir dándole para adelante, seguir mejorando, seguir trabajando cada vez más e ir por las metas. Pelear lo más que pueda y para el fin del año espero que estemos cerca del Top 5. Si es posible, estaría muy bien", mencionó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUPITA GODÍNEZ: CAYÓ EN UFC VEGAS 40 ANTE LA BRASILEÑA LUANA CAROLINA