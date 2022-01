Canelo Álvarez: 'No me importa quién sea mi próximo rival, estoy listo'

Las explosivas batallas que se vivieron en la recta final de este año solamente son el preámbulo de lo que se espera que suceda arriba del ring en el 2022 que está por comenzar.

Una de las contiendas más esperadas sin duda es la que ya negocia el mejor libra por libra del planeta, Saúl 'Canelo' Álvarez (57-1-2, 39 KO’s), quien buscará convertirse en el primer púgil mexicano en coronarse campeón mundial en cinco divisiones, con el congoleño Ilunga Makabu (28-2, 25 KO’s), a quien buscará arrebatarle el cetro Crucero (200 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Ya sea que este sea o no su próximo rival, el púgil tapatío dice no tener invonceniente con enfrentar a quien sea, pues se dice listo a un par de meses de su última pelea.

"No me importa; realmente no me importa (quien sea mi siguiente rival). Lo que sea que Eddy (Reynoso) quiera, estoy listo, estoy listo para todo”, indicó Canelo Álvarez a los micrófonos de Fox Sports.

El entrenador Eddy Reynoso solicitó al CMB, en noviembre pasado, que les autorizaran la pelea ante Makabu para mayo. Además, se espera que el primer campeón mundial unificado de las 168 libras en la historia llegue a un acuerdo para disputar la pelea de trilogía ante el kazajo Gennady Golovkin, a quien derrotó en 2018 y con quien empató en 2017.

“Solo quiero pelear contra los mejores, y eso es todo y hacer historia. No me importa quién esté ahí. Estoy listo para cualquiera”, añadió Saúl.