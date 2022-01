Canelo Team: Frank Sánchez mantuvo el invicto tras vencer a Christian Hammer

El Team Canelo comenzó con el pie derecho el 2022 con la victoria del peleador cubano de peso Pesado Frank Sánchez, quien se mantiene invicto en el ring con marca de 20-0, 13 nocauts.

El pupilo de Eddy Reynoso se impuso por decisión unánime con tarjetas con el mismo puntaje de 100-89 ante el alemán Christian Hammer (26-9, 16 KO’s) en la pelea co-estelar en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, Florida.

Hammer aceptó la pelea con menos de una semana de anticipación luego de que Carlos Negrón salió de la cartelera tras dar positivo a covid.

“Me siento contento y feliz por haber comenzado el año con otra victoria, esta vez frente a todos los cubanos aquí en Miami. Estoy muy orgulloso, vamos por más”, mencionó 'The Cuban Flash' Sánchez, quien hizo lo suficiente para ganar sin correr riesgos innecesarios en la contienda a 10 rounds.

El mejor libra por libra del planeta, Saúl 'Canelo' Álvarez estuvo presente en la primera cartelera del año para mostrarle apoyo a su compañero de equipo.

“El ver a ‘Canelo’ apoyándome me motivaba todavía más. Él siempre me apoya y a todos los que estamos en su gimnasio y me da deseos de seguir adelante.

“Canelo me felicitó como siempre y también me apuntó algunos errores que cometí. Voy aprendiendo de él y de todo el equipo”, reconoció Sánchez, de 29 años de edad.

En la pelea estelar de Eliminatoria del Título Mundial Pesado de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el cubano Luis “King Kong” Ortiz (33-2, 28 KO’s), quien visitó la lona en el primer y cuarto asalto, salió con los brazos en alto tras imponerse por nocaut técnico en el sexto round a Charles Martin (28-3-1, 25 KO’s).

