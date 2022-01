Thabiso Mchunu: 'Pelear contra Canelo significaría mucho para mí'

Thabiso Mchunu, posible rival del Canelo Álvarez, reconoció lo importante que sería para él enfrentar al mexicano ya que es uno de los boxeadores más importantes del momento.

"Significa mucho. Canelo ha hecho demasiado por el deporte, es muy importante en el boxeo, entonces esa pelea significaría mucho para mí", destacó Mchunu en entrevista para TUDN.

El púgil sudafricano destacó las cualidades boxísticas del Canelo arriba del ring que lo ha convertido en el mejor libra por libra.

"Es un buen boxeador, es muy fuerte, escurridizo, es inteligente arriba del ring tiene buenas aptitudes y habilidades boxísticas. Es un boxeador dedicado... y realmente es un gran boxeador.

"He estado esperando este momento por mucho tiempo... es algo que me ilusiona desde que era un niño, entonces es por ello que pienso que el cinturón del CMB es el más prestigioso en el mundo del boxeo. Es algo por lo que he peleado toda mi vida", señaló.

