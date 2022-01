Carlos Cuadra vuelve al ring, promete su mejor versión ante Wisaksil Wangek

Después de un año y cuatro meses de ausencia, Carlos Cuadras (39-4-1, 27 KO’s) regresará al cuadrilátero con hambre de triunfo en busca del cetro Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se encuentra vacante.

El peleador mexicano enfrentará el 5 de febrero en el Footprint Center, de Phoenix, al tailandés Wisaksil Wangek (50-5-1, 43 KO’s) -mejor conocido como Srisaket Sor Rungvisai-, a quien derrotó en mayo de 2014 por esta misma corona.

“Voy a llegar en la mejor forma, me he estado cuidando mucho. El año pasado aunque no pelee me estuve cuidando mucho, estuve entrenando mucho y ahorita voy a llegar en muy buenas condiciones con más experiencia, más asentados los golpes y si Rungvisai ganó con ‘Chuchito de la esquina’ porque peleaba con puros tailandeses locales o tenía algunas peleas fuertes solamente, no es para que me amedrente ni nada.

"Van a ver al mejor Carlos Cuadras, la mejor versión”, declaró el exmonarca mundial durante la conferencia virtual “Martes de Café” del CMB.

“El estilo que tengo se me acomoda mucho para ganarle al tailandés porque él es lento, solamente va apostándole a un golpe, yo soy rápido, puedo golpear y moverme. Esa va a ser la clave, estar punteándolo, moverme y machacarlo poco a poco. Por so digo que después de un sexto o séptimo round se puede dar un nocaut, pero primero hay que trabajarlo, hay que machacarlo y pues ver si se afloja al final”, agregó.

“VERÁN LA MEJOR VERSIÓN DE CUADRAS” @CarlosCuadras13 hará su regreso al ring después de un año y cuatro meses de ausencia ante Wisaksil Wangek por el cetro Supermosca del @wbcboxeo En mayo de 2014 Cuadras derrotó al tailandés por este mismo título @record_mexico pic.twitter.com/riQC5WOZZ0 — Jocelin Flores (@Jocelinflores) January 18, 2022

De salir con los brazos en alto, Cuadras enfrentará al ganador de la pelea de trilogía entre Juan Francisco “Gallo” Estrada y el nicaragüense Román “Chocolatito” González, quienes se enfrentarán el 5 de marzo.

“Yo estoy abierto a todas las posibilidades. Ya sea ‘Chocolate’ o ‘Gallo’. Primero estoy bien enfocado a ganar esta pelea, después me gustaría enfrentar a cualquiera de los dos, con los dos tengo cuentas pendientes, he hecho grandes peleas con los dos.

“Sinceramente, me gustaría más el ‘Gallo’, ‘Chocolatito’ es también mi hermano de Teiken, pero ahora sí que arriba del ring no hay amigos. Le voy a echar porras a cualquiera de los dos, el que gane no puede darse la vuelta y me tiene que enfrentar. Estoy seguro de que voy a ganar esta pelea (con Rungvisai) y esperaré al ganador de ellos”, aseguró.

“Príncipe” Cuadras perdió el fajín Supermosca del CMB, en septiembre de 2016, ante González, quien se adjudicó su cuarto título mundial. Mientras que ante Estrada cayó por decisión unánime en 2017 y por nocaut técnico en el round 11 en 2020.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TERRIBLE MORALES LE ACONSEJÓ A CHÁVEZ JR. NO IMITAR A SU PAPÁ