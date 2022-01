Terrible Morales le aconsejó a Chávez Jr. no imitar a su papá

Erik Morales cuenta con toda la experiencia para casi a aconsejar a cualquier boxeador, por lo que en una entrevista con Julio César Chávez Jr. no perdió la oportunidad.

El Terrible le pidió al hijo del César del Boxeo ya no imitar a su padre, ya que tienen cuerpos diferentes.

“El problema es que tu quieres imitar a tu papá y es de donde te lleva la ri...”, mencionó en un en vivo de Instagram. “Tratas de imitar a tu papá y no se puede, tú eres muy alto y muy largo. Tu papá era un ‘sotaco’ para el peso, tienes que entender eso”, agregó.

“No quiero imitarlo, aprendí a boxear viéndolo a él pero no quiero imitarlo. No me interesa imitarlo ni ser nada. Yo pienso por mí, no quiero imitarlo; te veo a ti, lo veo a él y he visto muchos boxeadores y trato de sacar un estilo de todos los boxeadores”, contestó el Jr.

De igual forma, Morales le recordó que debe ponerse a entrenar y dejar de pensar en sus problemas.

“Tú ponte a entrenar, no le hagas caso a la gente, ponte a entrenar, has lo que sabes, no, no lo que sabes. Hay unas peleas cuando estabas con Freddie Roach estabas trabajando muy bien; la distancia, los pasos, la guardia, la defensa, la entrada y salida”, añadió el 'Terrible'.

