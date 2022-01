Travieso Arce se disculpó con JC Chávez tras burlarse de sus adicciones

Jorge Arce se disculpó con Julio César Chávez luego de burlarse de sus adicciones.

El 'Travieso' mandó un mensaje reconociendo su error, pero también le pidió al César del Boxeo admitir el suyo.

“Le mandó un fuerte abrazo (a Julio César Chávez), que Dios lo bendiga. Yo soy un hombre que sé reconocer los errores. Si él cree que le falté el respeto, le pido una disculpa públicamente con todo mi cariño y mi corazón, pero también que él acepte que cometió un error. Él me ofendió primero”, mencionó en el podcast Un Round Más.

Y es que El Gran Campeón Mexicano aseguró que “ahora cualquier pendejo es campeón mundial” y puso de ejemplo a Arce.

“Mi hija me habló y me dijo ‘Oye papá, ¿qué no te quiere mucho el señor Julio César Chávez? […] ¿Por qué se expresa así? Todos mis amigos se han burlado de mi porque dice Chávez que mi papá es un pendejo'", reveló el 'Travieso'.

