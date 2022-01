Julio César Chávez Jr. acusa a su padre por querer mandarlo a rehabilitación

Julio César Chávez Jr. lanzó fuerte mensaje contra su famoso padre, aseguró que este lo quire recluir en un centro de rehabilitación contra las adicciones sin su consentimiento. El pugilista explotó a través de su cuenta en Instagram con una serie de videos en los que hasta terminó por retar a su progenitor.

"Soldados, policías, abogados, me dicen que los demande, pero yo no he querido, no me interesa hacer algo contra ellos. El dinero es el problema de todo. Mi papá me dice ve con tu esposa, sino te vamos a meter a la clínica, así no se arregla una relación. Mi mujer va a decir, pinche pendejo ese, si su papá le dice eso, es un güey tonto, por ahí ha venido todo el desorden.

"Para que lo conozcan las nuevas generaciones, su gente lo intenta distraer conmigo, porque supuestamente se preocupa mucho por mí, pero si alguien se preocupa por ti, quiere lo mejor para ti. En lugar de decir qué bueno que mi hijo sea mejor, es el único padre en el mundo que no quiere que su hijo sea el mejor”, confesó el peleador frente a su cámara.

Julio César Chávez Jr no deja de pelear con su padre, Julio César Chávez. pic.twitter.com/gFspoTNyJx — ElFlaco (@AyalarAlejandro) January 21, 2022

Ante tales declaraciones, el nacido en Sinaloa aseguró que los problemas no deben manchar el respeto que tiene por Julio César y su trayectoria profesional, pues es consciente de la talla de personaje que es a nivel mundial.

"Es una leyenda y yo lo respeto, el respeto que yo le tengo es de verdad, yo nunca lo ocupe para nada, pero yo siempre lo admiro, pero mejor de lejitos, yo adoro a mi papá, pero que no me hable de mi familia. Nadie lo quiere como yo".

Chávez Jr. aseguró que si se atreven a enviarle al personal de la clínica de rehabilitación, él no dudará en defenderse, ya que está en su derecho de negarse a ir.

"Si alguien anda enredando en que usamos cosas, es irse a checar, y no encerrar a un wey y quitarle los teléfonos cuatro meses. Dicen que traigo una pistola, no la traigo, pero sí me dan ganas de traerla para cuando vengan los cabezones del anexo a mi casa a la fuerza les voy a tirar para atrás, y tengo mi derecho”.

Al final decidió retar a su padre, propuso que ambos fueran sometidos a estudios del cerebro, y el que saliera mal fuera privado de su libertad en una clínica.

"Con el permiso de todos los mexicanos, hay que hacer un estudio del cerebro de todos los que están ahí, y el que salga mal que lo internemos, si él está mal otra vez porque a mí me han dicho que... no sé, no voy decir nada. Hacemos los estudios y el que salga mal que se interne".

