Rey Vargas promete regresar más fuerte tras lesión

El púgil invicto Rey Vargas (34-0, 22 KO's), Campeón mundial Supergallo en receso del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que regresará al ring más fuerte que nunca.

El organismo verde y oro informó el 13 de agosto su decisión debido a que Vargas sufrió una lesión en la pierna que lo dejaba fuera del encordado de ocho a 10 meses.

"Ya estamos ansiosos, estamos a unos días de que el doctor nos dé de alta y vamos a hacer una buena preparación para regresar al ring y creo que no vamos a tener ningún problema. Le agradezco al CMB y a PBC que han tenido la atención y no han presionado, ahí realmente se ve la calidad humana del equipo y la empresa (promotora) porque me había tocado en distintas ocasiones que no ven por la salud ni por la vida sino por el puro resultado y en esta ocasión es al revés.

"Con el tiempo necesario para una buena preparación vamos a regresar más fuertes. La lesión me ha dejado reflexionar, a aprender y saborear más cosas; estoy triplemente motivado para regresar al ring, a las peleas grandes. Si me han tirado, me he levantado y me muero en la raya, ahora me paso de la raya para morir en el ring si es necesario y regresar más fuerte y mucho más alegre de lo que siempre ha sido", mencionó Rey a pregunta expresa de RÉCORD durante la conferencia virtual "Martes de Café" del CMB.

Vargas se coronó campeón en febrero de 2017 al derrotar por decisión unánime al inglés Gavin McDonnell. Defendió con éxito su cinturón en cinco ocasiones, sin embargo, problemas con su anterior promotora, la emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19 y la lesión han impedido que regrese al ring.

La última vez que peleó fue el 13 de julio de 2019 cuando derrotó por decisión unánime al japonés Tomoki Kameda.

"Vamos a regresar por las peleas grandes, primeramente Dios, no quiero quedarme atrás, ha sido un receso un poquito largo, ya extraño los guamazos, hasta ricos saben estando arriba del ring.

No quiero regresar muy pausadito, regresando a Supergallo el obligatorio es (Luis) 'Pantera' Nery (actual campeón del CMB), estaremos buscando ese tipo de pelea", declaró el púgil mexiquense de 30 años de edad, quien no descartó que en un futuro emigrará a la división Pluma.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEBASTIAN FUNDORA: CONSIGUIÓ IMPORTANTE VICTORIA SOBRE AHMED RUMBO AL TÍTULO MUNDIAL SUPERWELTER