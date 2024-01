Rolando Romero desafía y 'calienta' a Isaac 'Pitbull' Cruz llamándolo 'Poodle

Las tensiones se elevan en el mundo del boxeo, ya que el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en los superligeros, Rolando Romero, se prepara para su primera defensa del título contra el mexicano Isaac 'Pitbull' Cruz. La pelea está programada para el 30 de marzo en Las Vegas, y desde ahora, los señalamientos y la controversia rodean el enfrentamiento, con Romero dispuesto a jugar con la mente de Cruz.

Romero, conocido por su calidad en el ring y su habilidad para encender las peleas con sus comentarios, ha cambiado el apodo de Cruz de 'Pitbull' a 'Poodle'. Este cambio busca contrastar la imagen enérgica y violenta asociada con un pitbull, con la idea de un poodle, un perro hogareño y pequeño.

"Todos están decepcionados de que haya decidido pelear con el Pitbull Cruz, pero Pitbull Cruz es un peleador más difícil, más fuerte, resistente, más emocionante que Ryan García. El hecho de que haya decidido ir contra Pitbull Cruz solo demuestra que tengo más pantalones", también comentó el campeón de la AMB.

Isaac 'Pitbull' Cruz, emocionado por la oportunidad de disputar un título mundial, expresó su admiración por la valentía de Romero al aceptar el desafío.

Con determinación, Cruz afirmó, "Me he esmerado mucho para obtener esta oportunidad. He intentado enfrentarme a otros rivales de renombre, pero solamente 'Rolly' se animó a dar un paso al frente para aceptar el desafío. (Romero) posee poder y coraje, llega para noquearte."

