Terrence Crawford advierte que hará que Canelo Álvarez luzca como 'un don nadie'

El pugilista estadounidense Terrence Crawford encendió la anticipación de los aficionados al boxeo tras responder a los comentarios de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Esto tras confirmarse que la pelea, considerada por muchos como la más esperada del año, se realizará el próximo 13 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Crawford desafiará al mexicano por los títulos de peso supermediano (168 libras), en lo que promete ser un combate histórico. Sin embargo, se espera que ambos boxeadores tengan una pelea preliminar antes de enfrentarse en el ring.

Minimizo a Crawford | MEXSPORT

En una entrevista publicada en la cuenta de X del periodista @dantheboxingman, Canelo minimizó los logros de Crawford: “Mira, respeto a Terence Crawford. Es muy talentoso, pero sólo ganó una gran pelea. Si ves su récord sólo ha vencido a un buen peleador (Errol Spence). Aparte de eso, no ha vencido a otros grandes peleadores como Spence”, afirmó el tapatío.

Respondió al mexicano | X @terencecrawford

La respuesta de Crawford no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial en X, el estadounidense lanzó una advertencia directa: “¿Entonces de todos los peleadores que he enfrentado sólo uno ha sido bueno? Tomo nota de eso. Solo recuerden lo que dijo, porque siempre he tenido el placer de hacer que un peleador que es alguien termine luciendo como un don nadie”.

lol that’s crazy! So every fighter I’ve fought is not good but one? Noted! Just remember what you said because I’ve always had the joy in making somebody’s look like nobody’s.😉

