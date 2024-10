Yesica Nery Plata: “No se me da el valor que siento que ya me gané"

La boxeadora mexicana Yesica Nery Plata, campeona de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo, alza la voz y asegura que no se le quiere dar el valor que se ha ganado a lo largo de los años en el cuadrilátero.

Con 13 años de carrera, títulos mundiales en dos diferentes divisiones y un récord de 30 victorias, dos derrotas y tres nocauts, ‘La Niña’ está en búsqueda de una nueva pelea en la que exponga sus cetros del CMB y la AMB; sin embargo, al rechazar peleas que no le ofrecían una bolsa decente para su exitosa trayectoria, el promotor Tyler Buxton, de United Promotions, ha solicitado una pelea mandatoria a la AMB con la que tienen “amarrada” a Nery.

“Me ofrecieron una pelea, al parecer esta se va a dar sí o sí, sería contra Sara Bailey. Sería salir de casa, ir a Canadá a exponer mis títulos y defenderlos nuevamente con mucho orgullo”, señaló la tricolor en el tradicional Martes de Café del CMB.

“Estábamos ya en negociaciones con su promotor y la verdad se me hacía poco lo que me pagaban por ir a defender mis cinturones, entonces rechacé esa pelea, lo cual siento que fue motivo para que se encaprichara este promotor, Tyler Buxton, y pidiera la pelea mandatoria”, relató.

Yesica Nery Plata habla lo duro que ha sido conseguir defensas de sus títulos (@WBCBoxing y @WBABoxing) y más sin un promotor que la respalde. Hay una oferta de , pero asegura que es injusta pic.twitter.com/aiT3kpxWdh — Erika Montoya (@LaKiks) October 2, 2024

Este es un tema que viene aquejando a Plata por años, ya que, pese a ser campeona, no ha podido ganar lo que se merece: “Es algo que me tiene triste, consternada, pues siento que todo el trabajo, el sacrificio que he hecho, el récord que tengo, todo lo que me ha costado llegar hasta donde estoy, y que en este momento no se me dé el valor que siento que ya me gané, se me hace totalmente injusto”, apuntó.

Por último, Yesica solicitó que estén pendientes de su situación, la cual espera que mejore lo más pronto posible. “Increíble, no quiero ni pensar que se esté dando un tema de discriminación por ser mujeres, entonces hay que estar muy al pendientes. Espero que esto se resuelva, que el promotor recapacite, que de verdad nos dé el valor que nos merecemos. Siento que la pelea lo vale, ustedes saben los espectáculos que brindamos y más cuando tendremos que salir de casa siendo campeonas”, concluyó.

