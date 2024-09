Bolillo González rechazó pelear con Julio César Chávez y hoy se arrepiente: “Me duele mucho”

Carlos ‘Bolillo’ González fue en su momento uno de los exponentes del boxeo mexicano, boxeador que ganó y defendió en reiteradas ocasiones el título mundial del peso Superligero de la OMB.

Tras casi cumplir dos décadas de su retiro del ring, el excampeón asegura que tuvo la oportunidad de enfrentarse a Julio César Chávez, otro de los grandes exponentes del boxeo.

Sin embargo, la decisión del Bolillo González fue declinarla: “No me gusta pensar en eso. Me ataca mucho el hecho de pensar ‘si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello’. Es una tortura horrible”, contó para Un Round Más.

“Yo mismo me he recriminado eso. La prensa decía ‘ya está listo’ y yo mismo demostré que no estaba listo. Es mi mayor dolor. Yo iba invicto y llevaba 98 por ciento de nocauts”, señaló.

González menciona que es la única espinita que se le quedó clavada como boxeador: “Si en un momento dado me duele algo es recriminarme eso. Si me da por decir ‘yo demostré que no tenía la madurez para una pelea de esa índole’ y pues ni modo”.

Según BoxRec, el Bolillo González registró un total de 55 victorias (46 KO), ocho derrotas y un empate entre 1988 y 2005. Dos derrotas más que Julio César Chávez quien terminó con marca de 107-6-2

