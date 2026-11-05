Los jugadores ya se alistan para el arranque del partido, pero la lluvia ya se hizo presente en el estadio

Así llegan los equipos al TNF

Los Jaguars llegan al duelo de Semana 9 como los claros candidatos a llevarse el título de la AFC Sur, luego de tener tres victorias de ventaja sobre Houston y Colts. Con una victoria este jueves podría dar un paso adelante para asegurar el campeonato divisional, el segundo consecutivo del equipo.

Baltimore por su parte, no sólo sumó su tercera derrota consecutiva para caer a un récord de 4-4, sino que también perdieron para el resto de la temporada a Lamar Jackson. El QB sufrió una lesión en el pulgar que requerirá cirugía poniendo fin a su temporada.