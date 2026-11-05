Arranca una nueva semana de la NFL y dos equipos que sueñan con los Playoffs en la AFC quieren llevarse la victoria
Será una noche lluviosa en Baltimore
Los jugadores ya se alistan para el arranque del partido, pero la lluvia ya se hizo presente en el estadio
Joe Fagnano será titular hoy
Pese a la llegada de Jacobby Brissett al equipo de Baltimore, será el joven Fagnano quien sea titular para el duelo ante los Jaguars
Historial entre ambos
Historial entre Jaguars y RavensAdemás de la actualidad de ambos equipos, Jacksonville llega con ventaja al duelo en el historial entre ambos. De 24 enfrentamientos, los Jaguars han logrado llevarse el triunfo en 13 ocasiones por 11 de los Baltimore Ravens.
Pese al historial, Baltimore presume de haber ganado el último juego entre ambos. El cuadro de Maryland se llevó el triunfo por 23-7 en el 2023. Además, han ganado tres de los últimos cinco duelos ante Jacksonville.
Así llegan los equipos al TNF
Los Jaguars llegan al duelo de Semana 9 como los claros candidatos a llevarse el título de la AFC Sur, luego de tener tres victorias de ventaja sobre Houston y Colts. Con una victoria este jueves podría dar un paso adelante para asegurar el campeonato divisional, el segundo consecutivo del equipo.
Baltimore por su parte, no sólo sumó su tercera derrota consecutiva para caer a un récord de 4-4, sino que también perdieron para el resto de la temporada a Lamar Jackson. El QB sufrió una lesión en el pulgar que requerirá cirugía poniendo fin a su temporada.
Este miércoles, el equipo contrató a Jacoby Brissett quien llega proveniente de los Cardinals, sin embargo, el veterano no apunta a jugar este jueves. De esta forma, el QB titular deberá ser Joe Fagnano, quien inició la semana pasada completando sólo 10 pases para 91 yardas y una intercepción.
Todo lo que debes saber del TNF de Semana 9
Fecha: 05 noviembre 2026
Horario: 19:15 horas del centro de México
Estadio: M&T Bank de Baltimore
Transmisión: FOX, streaming por FOX One y DAZN con el NFL Game Pass
Dónde ver Jacksonville Jaguars vs Baltimore Ravens: Canales y hora del partido de Thursday Night Football de NFL
Este Thursday Night Football, los Baltimore Ravens sin Lamar Jackson se medirán ante unos Jaguars que con un par de victorias más, estarían asegurando el liderato del Sur de la Americana. Todo parece indicar que, Jacksonville se llevará la victoria.
Bienvenidos amigos de RÉCORD, a una nuevo minuto a minuto de la NFL. Este jueves arranca la Semana 9 por lo que ya estamos oficialmente en la segunda mitad de la temporada.