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New England Patrios vs Chicago Bears EN VIVO HOY NFL Semana 7 Thursday Night Football
Rafael Trujillo
Rafael Trujillo
17:20 - 22 de octubre de 2026
// NFL //

En vivoNew England Patrios vs Chicago Bears EN VIVO HOY NFL Semana 7 Thursday Night Football

Arranca una nueva semana de la NFL, dos equipos con aspiraciones al Super Bowl buscan su quinta victoria de la temporada

GOL DE CAMPO

Los Bears toman ventaja tras un gol de campo

1Q Patriots 0-0 Bears (10:30)

En sólo una jugada, Williams encontró a Burden y ya están en zona de puntos

1Q Patriots 0-0 Bears (11:30)

¡CAPTURADO! La defensa de los Bears respondió al detener a Drake Maye en cuarta y le dan el balón a su ofensiva

1Q Patriots 0-0 Bears (12:00)

Tras un par de jugadas, los Patriotas se la jugarán en cuarta a penas pasando el medio campo

1Q Patriots 0-0 Bears (15:00)

El balón está en el aire y...¡ARRANCA EL PARTIDO!

Los Pats tendrán la primera ofensiva del enceuntro

Todo listo para el arranque del partido

Los jugadores ya están en el terreno de juego, listo para el arranque del partido

Caleb Williams, calentando para enfrentarse a los Patriots | AP
Caleb Williams, calentando para enfrentarse a los Patriots | AP

¿Cómo llegan los equipos?

Ambas franquicias llegan con un récord de cuatro victorias y dos derrotas.

Los Pats suman tres triunfos al hilo, incluyendo triunfos ante los Raiders, Bills y Steelers, equipos que podrían enfrentarse en la postemporada.

Los Bears regresaron a la senda del triunfo la semana pasada, y también celebraron el regreso de Caleb Williams a su alineación titular

Baja importante

El esquinero de los Patriots Christian Gonzalez fue reclasificado a duda para el partido de esta noche contra los Bears debido a una enfermedad.

Este jueves, los New England Patriots y los Chicago Bears se ven las caras en el juego que abrirá la séptima semana de la NFL. Ambos equipos buscan llegar a cinco triunfos y competir por el liderato de sus divisiones.

Bienvenidos amigos de RÉCORD, a una nueva transmisión de la NFL