New England Patrios vs Chicago Bears EN VIVO HOY NFL Semana 7 Thursday Night Football

Arranca una nueva semana de la NFL, dos equipos con aspiraciones al Super Bowl buscan su quinta victoria de la temporada
GOL DE CAMPO
Los Bears toman ventaja tras un gol de campo
1Q Patriots 0-0 Bears (10:30)
En sólo una jugada, Williams encontró a Burden y ya están en zona de puntos
1Q Patriots 0-0 Bears (11:30)
¡CAPTURADO! La defensa de los Bears respondió al detener a Drake Maye en cuarta y le dan el balón a su ofensiva
1Q Patriots 0-0 Bears (12:00)
Tras un par de jugadas, los Patriotas se la jugarán en cuarta a penas pasando el medio campo
1Q Patriots 0-0 Bears (15:00)
El balón está en el aire y...¡ARRANCA EL PARTIDO!
Los Pats tendrán la primera ofensiva del enceuntro
Todo listo para el arranque del partido
Los jugadores ya están en el terreno de juego, listo para el arranque del partido
¿Cómo llegan los equipos?
Ambas franquicias llegan con un récord de cuatro victorias y dos derrotas.
Los Pats suman tres triunfos al hilo, incluyendo triunfos ante los Raiders, Bills y Steelers, equipos que podrían enfrentarse en la postemporada.
Los Bears regresaron a la senda del triunfo la semana pasada, y también celebraron el regreso de Caleb Williams a su alineación titular
¿Son candidatos al título?
Patriots y Bears son candidatos para el el Super Bowl pero... ¿Entran al Top 10 de los mejores equipos en lo que van de temporada?
Baja importante
El esquinero de los Patriots Christian Gonzalez fue reclasificado a duda para el partido de esta noche contra los Bears debido a una enfermedad.
Todo lo que debes saber del TNF de Semana 7:
New England Patriots vs Chicago Bears
Estadio: Soldier Field
Horario: 18:20 horas del centro de México
Transmisión: FOX y streaming por Fox One y DAZN.
Este jueves, los New England Patriots y los Chicago Bears se ven las caras en el juego que abrirá la séptima semana de la NFL. Ambos equipos buscan llegar a cinco triunfos y competir por el liderato de sus divisiones.
Bienvenidos amigos de RÉCORD, a una nueva transmisión de la NFL