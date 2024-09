Por favor, las cosas claras

Javier Aguirre debe comenzar su tercer ciclo mundialista sin enredos, de la forma más transparente, dejar de abonar dudas y evitar que la selección tenga nuevas leyendas urbanas.

El Vasco debe mantener esa ”Dura y cruda” sinceridad que lo ha distinguido en su vida como director técnico.

Por eso hay cuatro preguntas que necesitan respuestas para evitar que mañana se vuelvan en “misterios sin resolver”.



Primera duda que necesita respuesta:

¿Por qué Edson Álvarez no fue convocado? ¿Por estar lesionado? Entonces, porque la semana previa a la fecha FIFA jugó tres partidos, entró de cambio ante el Crystal Palace, titular en la Copa ante el Bournemouth y también el fin de semana dio un partidazo ante el Manchester City, iniciando como titular con Guido Rodríguez en la contención y después como central.

¿El Machín pidió no ser convocado? Después de que se lesionó en la Copa América pasada y tardó mucho en recuperarse, ¿o la Comisión de selecciones nacionales sigue sin tener la capacidad de gestionar la relación con los clubes?



Segundo tema que no debe convertirse en un mito es:

¿El Chucky decidió no venir con el Tri? ¿O no fue Convocado? Todos tenemos esa duda después de que Rafa Márquez lo visitó en Países Bajos, habló con él y al final no apareció en la primera convocatoria.

¿Quién dijo no?

Tercer tema que pude crecer en cuanto a dudas.

Paco Memo Ochoa consiguió equipo y con eso cumple el requisito de estar en activo para ser convocado, además es sabido por todos que busca su sexta Copa del Mundo ¿Lo llamará en Octubre para el juego ante Estados Unidos? Y la otra pregunta sería: ¿el arquero de los Chinos es del agrado de Aguirre?

Por último hay un tema que pronto puede explotar.

¿Cuál es la razón por la que todavía no oficializan el segundo rival para la fecha FIFA de octubre? Se manejó la posibilidad del Club Valencia de España, el presidente la FEMEXFUT, Ivar Sisniega, se mostró muy seguro de que se conseguiría un partido, pero pasan los días y no se define nada, ojalá así como se anunció el juego ante Estados Unidos, también se anuncie que no se consiguió un rival. Pero urge que no quede en silencio, sino que se den razones, a menos de dos años del Mundial no se pueden desperdiciar ventanas de juego, ya se tiraron dos años a la basura y está prohibido perder más tiempo. Ojalá consiga un buen rival.

Javier Aguirre deberá evitar los errores de esta administración, es mejor la claridad, que ocultar los problemas; es mejor la crueldad de la realidad, que la mentira de decir que todo esta bien, cuando no lo está.

Cada técnico en la selección se ha llevado secretos, ojalá el Vasco no lo haga.

