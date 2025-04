Canelo Álvarez ‘rompe el silencio’ tras posible pelea contra Jake Paul

Canelo Álvarez y una posible batalla épica ante Jake Paul que se esfumó hace unas semanas fue aclarada por el tapatío. ¿Humo o realidad?.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Canelo Álvarez l CRÉDITO X:Canelo

El tapatío aclaró la situación en una charla con TUDN, donde aseguró que la pelea contra el influencer era una posibilidad pero desde su trinchera no era de su agrado.

“Todo se dio de una manera, había la posibilidad, pero no me gustaba la idea. Yo jamás le llamaría ‘una pelea’ es un evento, sin faltarle el respeto, había ofertas en la mesa, así que dije, ofrezcan, si me convenía, pues, qué me cuesta no?”, resaltó el Canelo.

Hubo acuerdo

Saúl ‘Canelo’ Álvarez confesó que se firmó un acuerdo para vender la pelea: “Firmamos un acuerdo para que los promotores busquen vender la pelea, pero siempre en mi cabeza nunca fue mi intención, no era el momento ese evento, ya me retiré, quinas”.

Canelo l CRÉDITO X:Canelo

Vs Turki Alalshikh fue un malentendido

Hoy con mejor relación Canelo y Turki Alalshikh tuvieron roces demostrando sus indiferencias; sin embargo, desde las palabras del mexicano resalta que fue un malentendido y hoy tienen una buena amistad.

“Fue un malentendido desde un inicio, ya entiendo la manera en la que trabaja, no es mi manera y lo puedo decir sin problemas, me hacían llegar la información mal, platiqué con él, para decirle ’no tengo nada contra ti’, básicamente eso fue, obviamente ya sabía que quería hacer negocios conmigo y todo fluyó”, mencionó el tapatío.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUDE BELLINGHAM EXPLOTA CONTRA EL VAR, TRAS LA DERROTA DEL REAL MADRID