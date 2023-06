Le faltó empatía a Guevara

La titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, ha sido motivo de innumerables críticas por su falta de apoyo a la Selección Mexicana de Natación Artística. El tema de la venta de trajes de baño como medio de sustento ante la falta de apoyo durante el Mundial de Egipto se ha comentado en diversos foros.

Ana Gabriela afirma que ha habido apoyo gubernamental y sin embargo ése ya no es el punto. Evidentemente hay dos perspectivas encontradas y debe dialogarse para ver cómo se resuelve el asunto. Ahora el problema mayor es la terrible falta de empatía. Sus declaraciones no sólo no son empáticas, generan enojo, coraje y enorme frustración. Le faltó empatía, tanto para afrontar la problemática de la falta de recursos, como para reconocer el éxito obtenido por las atletas.

Son lamentables las respuestas que se han repetido en distintos medios: "Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware, pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado. El equipo de nado artístico, las atletas, son deudoras dentro de la Conade por dos millones de pesos del ejercicio 2016-2018 que no han logrado comprobar", declaró Guevara el miércoles 17 de mayo.

Recientemente reiteró: "Si tienen conflicto con los calzones pues que se los quiten". Estas respuestas han hecho que la califiquen de prepotente y vulgar. Además, la hace perder totalmente su liderazgo. Éste es un problema de inteligencia emocional. Hasta el presidente López Obrador reflexionó al respecto de que no son convenientes este tipo de respuestas, ya que hacen el caldo gordo a los oponentes.

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y comprender sus emociones, sentimientos y perspectivas. Es la capacidad de entender y compartir las experiencias emocionales de los demás, lo que implica ser capaz de percibir sus estados emocionales, pero sobre todo responder de manera adecuada y compasiva.

La empatía implica más que simplemente simpatizar o sentir lástima por alguien. Es una habilidad emocional que implica ser capaz de comprender las experiencias y perspectivas de los demás desde su punto de vista. La empatía nos permite conectarnos emocionalmente con los demás, lo que a su vez nos ayuda a establecer relaciones más significativas y solidarias. La clave de la empatía está en hacer sentir entendido al otro. Exactamente lo opuesto que ha logrado Ana Gabriela.

Estimados lectoras y lectores, trabajemos en mejorar nuestra empatía. Es una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer a lo largo del tiempo. Escuchemos activamente a los demás, tratando de entender su perspectiva, mostrando interés genuino por sus emociones y experiencias y practicando la empatía compasiva al ofrecer apoyo y ayuda cuando sea necesario.

Ana Gabriela, te invito a no menospreciar este análisis y a mejorar en tus habilidades empáticas para resolver estos asuntos con un enfoque en soluciones. "Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito".

