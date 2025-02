¿Qué dices frente a la derrota?

Los Kansas City Chiefs fueron derrotados 42-22 por los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LIX en un resultado que nadie esperaba. Los resultados estuvieron muy por debajo de las expectativas. Desde ese momento, mi interés se centró aprender de lo que un ganador como Patrick Mahomes declararía al enfrentar la derrota. Recordemos que a sus 29 años ha ganado los Super Bowls LIV, LVII y LVIII con su equipo actual.



Transcribo y reflexiono lo que he encontrado de sus declaraciones. Al final del partido expresó:

"Cada vez que pierdes un Super Bowl es la peor película del mundo. Me quedaré con esto el resto de mi carrera, pero estas son las derrotas que me motivarán a ser aún mejor durante el resto de mi carrera porque solo tienes unas pocas oportunidades para jugar aquí y tienes que aprovecharlas".

"No jugué a mi nivel, especialmente por las dificultades que tuve durante la temporada. Hay cosas que debo mejorar y hoy se mostraron en el escenario más importante. En la temporada baja buscaré la forma de combatir lo que las defensas están haciendo para presionarme". Mahomes fue capturado seis veces, lo que nunca antes había ocurrido en su carrera.

Reconoció que los Chiefs fueron dominados, pero ahora lo importante está en demostrar cómo se levantarán de ese tropiezo. Sin duda declaraciones ejemplares, aceptando, procesando y mirando hacia un futuro prometedor. Motivándose a ser mejor.

"Perder el Super Bowl no se siente bien de ninguna manera. Nos quedamos cortos, pero ahora se trata de ver cómo respondemos a esto; espero que aprendamos y a partir de ahí mejoremos porque se necesitará un mejor fútbol, especialmente mío, para llegar a otro Super Bowl".

Continuó asumiendo su parte, centrándose en las fortalezas de su equipo y demostrando su certeza de que estarán de vuelta: "Duele y dolerá por un tiempo, pero tenemos un gran equipo, muchos de estos muchachos sufrieron perder aquí por primera vez, pero volveremos. Esto comienza conmigo y los otros líderes de este equipo, mejoraremos y con suerte estaremos aquí la próxima temporada", aseguró que la dinastía de los Chiefs no ha terminado y que volverán a pesar de lo vivido.

Esta derrota deja una profunda herida en Mahomes y los Chiefs, sin embargo, estoy seguro de que será un gran aprendizaje, como él lo declaró, para construir un mejor futuro.

Estimados lectores y lectoras, aprendamos de este gran líder frente a la derrota, sigue siendo un ganador, aprovechemos las caídas como oportunidades de aprender y fijemos nuevas metas. Siempre tengamos nuestra mirada en un futuro prometedor. No culpó a nada, ni nadie, ni renegó. Aprendamos de Mahomes y la manera en que enfrentó esta difícil situación. No me queda duda de que estará de vuelta.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

