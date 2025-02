Super Bowl LIX: Mahomes y el emotivo gesto tras la derrota ante Eagles

Philadelphia Eagles cobró revancha ante Kansas City Chiefs en el Super Bowl LIX para alzarse con su segundo anillo en su historia de la NFL.

Eagles l CRÉDITO:AP

Los Jefes no se encontraron dentro del emparrillado de New Orleans y no pudieron reflejar lo conseguido en dos años consecutivos además de una temporada más sobresaliente con Mahomes y compañía.

Tras la derrota el quarterback de los Kansas City Chiefs protagonizó un momento emotivo, y es que, el jugador fue a saludar a cada uno de sus compañeros incluido a Travis Kelce.

Patrick Mahomes dapped up all his skill players at the end of the game #SBLIX pic.twitter.com/ZVFzTepweL

— SportsCenter (@SportsCenter) February 10, 2025