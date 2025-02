Patrick Mahomes da la cara tras perder el Super Bowl LIX: “Decepcioné a todos”

No se esconde y luego de ser aplastados por los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LIX, Patrick Mahomes dio la cara por la derrota de los Chiefs y a través de sus redes sociales pidió una disculpa a toda la afición de Kansas City por no conseguir el Tricampeonato.

Patrick Mahomes pierde su segundo Super Bowl | AP

Patrick Mahomes es consciente que dio uno de los peores partidos de su carrera en el momento más importante de la temporada y pidió disculpas por eso, además de prometer seguir trabajando para volver a llevar a los Chiefs a un Super Bowl y pelear de nueva cuenta por un Vince Lombardi.

“Agradezco todo el amor y apoyo de ChiefsKingdom. Hoy los decepcioné a todos. Siempre seguiré trabajando, intentando aprender y mejorando. Quiero dar gracias a Dios por cada oportunidad que me ha dado. Estaremos de regreso”, escribió Mahomes en X.

Appreciate all the love and support from #ChiefsKingdom



I let y’all down today. I’ll always continue to work and try and learn and be better for it.



Want to give thanks to God for every opportunity he has given me.



We will be back.

— Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) February 10, 2025