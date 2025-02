Qué ironía: sin bombas, el favorito es América

Porque se tenía que decir...

Qué época de fichajes para nuestro futbol. Santi llega al Milan al estilo de Hugo al Real Madrid, Rafa al Barcelona o Chicharito al United, y la Liga MX se enciende con James en el León y Ramos en Monterrey; incluso europeos como Bogusz con Cruz Azul y Pau López en Toluca. La ironía del momento es que aun sin refuerzos, el favorito para el título sigue siendo el América.

Eso sí, las Águilas no tienen refuerzos no porque no quisieran, sino porque les estropearon los planes. Primero la salida de Richard a Racing, cuya directiva pidió a la americanista absorber la carga fiscal como regalo de Navidad. Y la otra, increíble: Valdés rechazó una propuesta jugosa del Toluca, benéfica para club y jugador. Se puso sus moños.

Así se cerró la opción de dos refuerzos extranjeros, por las plazas: Wesley del Inter, que lo quería Jardine, lo trabajó con su cuerpo técnico, un bombazo de rendimiento y con algo de mediático, y el que querían para apuntar la defensa, Igor Lichnovsky.

Ahora, Sánchez y Valdés se quedan y sobran, fuera de planeación, Jardine seguramente terminará ocupando a Richard, pero que Diego tenga minutos es complejísimo. Y aun así, con parte del diseño de temporada arruinado, sin refuerzos esperados, el América sigue siendo el favorito al Clausura 25. El Tetra luce inevitable.

… Y SE DIJO

