Siboldi debe exigir que Tigres hable

La duda existirá hasta que Tigres haga pública su postura: ¿por qué salió Siboldi del club felino? La única certeza que existe es que el equipo de Cemex acusó al entrenador de malos manejos y que el entrenador uruguayo ya clamó inocencia.

Eso sí, aún hay confundidos que pretenden matar a quien lo publicó. La acusación de filtrar información no la hizo quien escribe, sino la directiva de Tigres y eso fue lo reportado: desde un inicio expliqué en redes y en el programa en el que participo regularmente en RÉCORD, Los Informantes, que tenía información de que no se iba a renovar a Robert Dante Siboldi porque desde Cemex se hizo una investigación que encontró argumentos para considerar “malos manejos”. Acusación hecha por Tigres, argumento para que no siguiera el proyecto.

El sorpresivo día en que se cortó el proyecto, directivos de Tigres y abogados de Cemex hablaron por separado con los miembros del cuerpo técnico, quienes después aceptaron entre allegados que esa fue la acusación que les hizo el club felino. Y aseguraron ser inocentes, como ya después afirmaron de forma pública. Siboldi y sus auxiliarers acusan off the record como “una traición” la decisión de la directiva. Y cómo no, si tenían la palabra empeñada de que firmarían la extensión por dos años.

Me recuerda aquel caso del Tano Ortiz, quien había prometido renovar con el América, pero se fue a Monterrey sin decir “agua va”. ¿Es válido? Me parece que rompe códigos, pero si no hay atadura legal, se puede hacer. Es una mala práctica que debería erradicarse: que se cumpla la palabra.

Sobre la salida de Siboldi también se soltó en redes sociales y diversos medios regiomontanos el invento de que la razón del rompimiento fue un comportamiento inadecuado con una empleada del club, y se hizo tendencia, contrasté el rumor y salí a desmentirlo al mismo tiempo que explicaba la decisión de no renovarlo y de buscar a Paunovic como el nuevo entrenador. Calumnia absoluta a Robert Dante y a la supuesta víctima.

Con todo esto, entiendo el enojo de Siboldi y compañía, quienes deben exigir que Tigres haga públicos los argumentos que le dieron al cuerpo técnico de por qué no respetaron el acuerdo que ya tenían para renovar, y además que exhiban pruebas, porque los acuerdos de palabra deberían de respetarse entre los que lo arreglan.

