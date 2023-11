Los argumentos de la gente de la Comisión de Arbitraje y la Comisión Disciplinaria, para responder ante los tres árbitros del TAS que los entrevistaron por el tema del Puebla, no convencieron a los oficiales.

Los miembros del TAS insistieron mucho en el tema del porqué un partido antes el asistente del Puebla pudo estar en la cédula y un encuentro después ya no pudieron ingresarlo al documento oficial.

Otro tema fue el porqué se inició el partido si en la banca de uno de los equipos estaba una persona no registrada en la cédula. Al final el fallo se veía venir en el sentido que se dio a favor de los camoteros.

OTRO CASO

Los abogados de Jesús Dueñas esperan el fallo de la Comisión de Controversias para definir si van o no al TAS. De hecho, ya tocaron base en Lausana, Suiza, pero les informaron que primero tiene que haber un fallo de Controversias de la Federación Mexicana de Futbol.

Dueñas demandó que Bravos de Juárez le falsificó el contrato, ya que él firmó por tres años y en el registro en la Federación apareció un documento por un año que dice el jugador que él nunca firmó. Controversias tendrá que emitir un fallo a favor o en contra del jugador.

SIN PAGO

Al no haber calificado al Play-In, varios jugadores de Celaya de la Liga de Expansión recibieron la noticia de que no les pagarán el mes de noviembre, toda vez que no tendrán actividad.

Los futbolistas indicaron que los contratos terminan en diciembre y que nada tiene que ver el hecho de que no vayan a jugar, ya que el documento no lo establece. El director deportivo Fernando Fernández les informó que es una decisión de la dirigencia no pagar el mes y que si quieren vayan a Controversias.

La franquicia de Celaya sigue perteneciendo a la Familia Achard, aunque es operada por un grupo de promotores sudamericanos y por empresarios poblanos.

