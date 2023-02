Buscan Copa Oro 2025 con invitados de 'primer mundo'

HACEN EQUIPO

México, Estados Unidos y Canadá están negociando en forma conjunta que la edición de la Copa Oro 2025 sea especial y que se invite a ocho selecciones de primer mundo, dos de UEFA, dos de Asia, dos de África y dos de Conmebol, y han solicitado que por única ocasión el torneo se juegue en los tres países, y que le sirva a las 16 sedes del Mundial 2026 como fase de preparación para la justa mundialista. Concacaf está de acuerdo con la propuesta de los tres organizadores y les está ayudando a poder conseguir selecciones para que sean 24, 16 de Concacaf y ocho invitadas. Hay que recordar que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán las sedes mundialistas.

OTRO TÉCNICO

A pesar de que México no calificó a los Juegos Olímpicos de Paris 2024 en futbol, la nueva estructura de la Dirección de Selecciones pretende darle actividad al equipo que no pudo conseguir el boleto y se ha pensado en primera instancia en Jaime Lozano para que pueda estar al frente de este grupo. La intención es que en todas las fechas FIFA este grupo Sub 23 celebre partidos de corte internacional, por ello se busca un cuerpo técnico exclusivo para que este plantel no sea responsabilidad del DT de la mayor. Juan Carlos 'Pájara' Chávez y Mario Arteaga son otros nombres de candidatos para ese puesto.

SE LES FUE

A pesar de estar entre los tres mejores jugadores de Liga de Expansión en el último año, ningún equipo de Liga MX puso el ojo en el paraguayo Diego González, jugador del Celaya. Con apenas 20 años y siendo convocado casi siempre a la Selección Sub 20 de Paraguay, el delantero llamó la atención de la Lazio de Italia, que decidió llevárselo a préstamo tratando de aprovechar la juventud del delantero. Increíble que un elemento con esas condiciones no haya sido considerado por algún club de la Liga MX. El grupo dueño del Celaya trajo a González de la San Martín de Perú y acá lograron consolidarlo.

