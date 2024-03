Caro invento

En sus 12 partidos oficiales como técnico de Chivas hasta antes de enfrentar al América en la CONCACAF, Fernando Gago sólo utilizó en una ocasión la línea de tres defensores centrales, en la visita al Forge de Canadá el 7 de febrero, cuando colocó a Leonardo Sepúlveda, Briseño y Castillo.

En los 11 juegos restantes siempre utilizó cuatro defensores, dos centrales y dos laterales. El miércoles, ante América, apostó a jugar con tres centrales, colocando a Torres, Briseño y Orozco, pese a que Eduardo Torres -en los poco más de 60 partidos que tiene en Primera- ha jugado la su mayoría como volante de contención o mediocampista por derecha.

GRAN OPORTUNIDAD

Por el Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Arbitraje decidió que Katia Itzel García debuté en Liga MX y eligieron el juego entre Pachuca y Gallos. En este torneo, Katia solamente había estado dos veces como VAR y una como AVAR en Primera División, mientras que en Expansión dirigió dos cotejos.

Katia tiene 31 años y desde hace siete años se encuentra dentro del arbitraje. Es licenciada en ciencias políticas y administración pública y apenas el miércoles de esta semana pitó la Semifinal de la Copa de Oro entre Estados Unidos y Canadá.

SE ACABÓ

Los jugadores de Chihuahua FC de la Segunda División, así como el cuerpo técnico encabezado por Alejandro Pérez, abandonaron la ciudad al no encontrar a ningún directivo y, por ende, no poder cobrar su salario.

El equipo no podrá seguir jugando, ya que la empresa de la cual era propietaria desapareció y tiene más de 100 demandas por incumplimiento.

La Liga no quiere llegar a la desafiliación y el empresario Enrique Valles se muestra interesado en poder salvar la plaza y solamente espera el visto de la dirigencia de la Liga Premier. La semana pasada Chihuahua ya no jugó y esta tampoco, porque ya no hay plantel, los jugadores se fueron de la ciudad.

