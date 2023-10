Mucho tiempo sin anotar

El 10 de marzo de 2022 fue la última vez que Raúl Jiménez hizo un gol en la Premier League, lo cual significa que han pasado casi 19 meses, alrededor de 600 días en que el delantero mexicano no convierte. En su llegada al Fulham, Raúl fue titular durante varios partidos y aunque su rendimiento no fue malo, la realidad es que no pudo anotar y después fue enviado a la banca. Quizá es momento de que Jiménez pueda pensar en un cambio de posición, ya que hay cosas que sigue teniendo vigentes como la lectura de juego y el buen golpeo de pelota, porque como delantero es muy difícil mantenerse si no se hacen goles.

PROPIETARIO

El Guadalajara es el máximo accionista de Clubes Unidos de Jalisco con un 30 por ciento de las acciones, mientras que Atlas y Jalisco tienen el 25 por ciento y los Leones Negros el 20 por ciento. De esta forma están distribuidas las acciones de Clubes Unidos, que es el dueño del Estadio Jalisco. Por este motivo las Chivas no tienen que pagar renta ni nada por el estilo, simplemente el lunes pasado notificaron a la presidente de Clubes Unidos, Lolita Ledesma, que iban a utilizar el inmueble.

AFORO

De los 55 mil 020 localidades que tiene el Estadio Jalisco, 9 mil 520 no se pueden vender, ya que se trata de lugares tanto de palcos, plateas y butacas que fueron comprados a 99 años y, por ende, por ahora tienen dueño, motivo por el cual solamente se pueden poner a la venta un máximo de 45 mil 770 asientos en el Coloso de la Colonia Independencia. Las tres filas de palcos tienen dueño y es por ello que Chivas avisó a los aficionados que tienen rentado palco en el Akron que en esta ocasión no podrán entrar al Jalisco y la directiva les ofreció alternativas para resarcir la situación en otros encuentros que se celebren en el Akron.

