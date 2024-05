¿Y si hacemos coperacha?

Mis queridos francolivers casi me les voy y cómo no, después de lo que me contaron de mis amigos de Faaaxxx. Y es que todos sabemos que recuperarse de la pandemia no ha sido fácil, pero de eso a que se ponga en riesgo la transmisión de la Final de Champions Cup es otra cosa.

Ya sabía que la televisora de periférico pasaba aceite para poder cumplir con sus compromisos económicos, de hecho se hizo público cuando Atlas y Santos femenil anunciaron su separación por falta de pagos, pagos que querían hacerlos en abonos chiquitos, de esos que terminas de pagar antes de que estires la pata.

Ahora bien, CONCACAF está molesto porque Faaaaxxx no cumple con los pagos estipulados por los derechos de transmisión de la Champions Cup, la final del 1 de junio entre Pachuca y Columbus correría el riesgo de no verse en las pantallas tradicionales si no se liquida el adeudo.

Por eso mismo, CONCACAF prepara en caso de que FOX no pague una transmisión en su canal de Youtube.

Se hacen del rogar

Ahora resulta que todo pasa en el sur de mi querida Ciudad, y es que ayer por la tarde fue el día de medios en un reconocido hotel; por eso decidí darme una vueltita para ver qué captaban mis orejas, y resulta que los que se sorprendieron fueron mis ojos.

Todo iba bien, Cruz Azul cumplió en tiempo y forma con lo previamente programado por la Liga MX y a las 6 en punto de la tarde comenzaron a atender a los medios de comunicación. Para América la cita era dos horas más tarde, pues para mi sorpresa los equipos no quisieron dar conferencias conjuntas, así como lo leen.

Las Águilas entrenaron a las 5:30 y se veía complicado que llegaran a tiempo, pero, pues, ya sabían que tenían un compromiso y yo creía que lo cumplirían con caballerosidad.

Pero, pues no. Dicen que la puntualidad es una virtud y los de Coapa no parecen tenerla, pues se presentaron una hora más tarde de lo estipulado; de hecho muchos amigos de la prensa querían irse porque claramente era una falta de respeto.

De hecho, cuando se presentaron no lo hicieron como habían quedado, pues Jonathan Dos Santos no pudo ir y en su lugar fue Ramón Juárez.

Me cuentan que la Liga MX no estaba muy feliz con la actitud de los americanistas porque claramente intentan darle seriedad a un proyecto como el “Día de medios” y ya piensan tomar cartas en el asunto.

¿Les cayó mal la cenita?

Ya que andaba en el hotel parando oreja, no pude sustraerme al hecho de que en el lugar había primero playeras azules de los jugadores que fueron a zona mixta del Cruz Azul y luego amarillas, en el mismo caso, del América. Y es que en las escaleras se pudo ver a otros jugadores con colores verdes, sí, sí atinaron que eran los de Selección Nacional que justo en el piso de abajo de los salones donde se realizaron las charlas con los medios estaban cenando el grupo de concentración en el Tri para los juegos amistosos en Estados Unidos.

Entre los jugadores, algunos aficionados que deambulaban por ahí se preguntaban ¿quién es ese? Con relación a futbolistas que no identificaban con aquello de las renovaciones tricolores, al único que obviamente sí lo hicieron es con el portero Hugo González, quien fue amable en todo momento con la gente y a quien su familia lo fue a visitar. Quieran o no qué gacho ha de ser que mientras la ‘fiesta’ estaba arriba, los tricolores ni asomaban sus narices. Ni hablar ahorita, todo se lo lleva el juego histórico y habrá tiempo para darle bola a los de Jimmy Lozano.

Patitas para qué las quiero

Estaba muerto de risa cuando desde primera fila en el palenque de Metepec veía a un viejo conocido, mi querido Ángel Reyna disfrutar del concierto de Carin León. Pasan los tequilas y los tragos con singularidad en ese grupo de amigos con el que iba, todo eran risas y felicidad hasta que terminó el concierto y dos acompañantes de Angelito comenzaron a jalarse del cabello y soltarse uno que otro golpe. Ángel con cara de sorpresa intento separarlas de inmediato, perooooo de pronto vio que todo el mundo lo ubicó y sacó celulares para grabar el broncón y entonces aplicó pique, sí, sí, como en sus viejos tiempos con las Águilas. Ángel hecho a correr para evitar estar involucrado en algo que terminó calmándose.

Y habemus nuevo DT

Sí, sí, pero no hablo de la Selección o de Rayados (chiste local), hablo de un jugador que fue cuatro veces Campeón en el futbol mexicano. Y es que como saben siempre me gusta reconocer los logros del gremio, por eso aprovecho este par de líneas para felicitar a David Toledo, la mayoría lo recordará levantando el título con Pumas (en tres ocasiones) y también logró una corona con Tigres en Primera División; resulta que Tole se graduó ayer como Director Técnico en el curso de la Federación Mexicana de Futbol y todo indica que lo veremos compartiendo sus conocimientos en las categorías juveniles.

