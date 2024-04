Nadie apoyó el cambio

Vaya problemas en los que se metió mi Guille Almada por sus declaraciones, raspando rivales y a Doña Fede por el calendario del Pachuca, por un sobre carga inhumana de partidos en la fase eliminatoria. Eso sí, el principal responsable no es ni la FMF ni la Conca ni la Liga Meme X, mucho menos América y Pumas, sino que son los propios Tuzos que clasificando directo, es decir, ganando al Mazatlán, habrían acabado el conflicto. Tal como lo hizo Ra-sha-dos.

Es más, el equipo de la Bella Airosa fue perdiendo puntos por decisión propia, pues fueron al menos cuatro partidos de local alineando a los Sub 23 para guardar a los titulares para la Conca. No perdamos eso de vista. Ahora, cómo estuvo realmente la reunión para el calendario, pues Almada explicó acertadamente que no estuvo presente, pero confundió todo lo demás.

En la junta para definir los días y horarios del Play-In, estaban representantes de todos los calificados, directos y anexas, y ahí Pachuca puso en la mesa las peticiones. Primero fue a Pumas para jugar en viernes, pero Universidad no reaccionó; varios presentes me aseguran que fue en revancha del 2022, cuando fue al revés la petición, desde los auriazules a los Tuzos para mover su partido en busca de Repechaje y con la Final de la Conca ante Seattle encima. Pero no aceptaron.

Luego, los Tuzos buscaron con América y Cruz Azul, sus posibles rivales, si avanzan en el Play In, que al menos se movieran sus juegos de Cuartos a jueves y domingo, para que Pachuca tuviera más descanso, pero tampoco hubo respuesta positiva. Es más, la directiva de las Águilas propuso que todos jugaran en esos días para que no hubiera ventajas, pero Doña Fede no aceptó. Y así, nadie ayudó a los de la Bella Airosa. Ni ellos mismos.

RENOVACIÓN, PARA LA SIGUIENTE

Otros que están sufriendo por la carga de partidos, pero gracias a que clasificaron directos verán recompensa, es el América. Y me refiero a que ya te había contado que la directiva esperaba arreglar la renovación de Henry durante la serie con Pachuca, pero no ha habido tiempo. Me cuentan ahora que esperan que antes de que inicie su participación en Liguilla la siguiente semana ya tengan la decisión de La Bomba. Veamos si sirven estos partidos para que se convenza de quedarse, como todo parece indicar que será.

CONFUNDEN A LA JOYA AZUL

Y de otras renovaciones, te cuento de la joya celeste, Rodrigo Huescas y su renuencia para negociar con Cruz Azul. Sus representantes de Amero, Alex García y Santiago Arbide, a quién seguramente no conoces, pero sí recuerdas por un video suyo que se hizo viral por bajarse de un taxi y correr desnudo en una transitada avenida de Costa Rica, son inexpertos en fichajes internacionales y están filtrando información equivocada. Pero acá está tu Franco de para aclarar.

Filtraron que La Máquina pide 10 millones de dolarucos por Huescas, pero ese es en realidad el valor de su cláusula de rescisión, no es lo que quieren por el juvenil. Al contrario, la directiva lo quiere ayudar a emigrar, como hizo con Santi: Cruz Azul no lo vendió por la cláusula total, fue menos, es más, retuvieron un 30% para una futura transacción del Feyenoord.

Lo mismo planean con Huescas, pero sus agentes le están llenando la cabeza de ideas erróneas y todo por su falta de experiencia en fichajes de alto calibre a Europa. Una lástima, ojalá que Rodrigo y su familia se den cuenta pronto de su error al seguir a estos promotores.

DIRECTIVA PIDE AYUDA LOCAL

Para agregar al tema de Rayados, me enteré de que a la regioprensa, la directiva del Monterrey le mandó un WhatsApp pidiendo no replicar lo que se exhibió en esta columna, del problema del Tano Ortiz con su auxiliar Thelemaque, situación que no me sorprende para nada. Es más, hasta abrazo se dieron en el juego contra Necaxa para taparle el ojo al macho.

Lo único que tengo que añadir es que este Franco se sostiene en lo publicado, es más, si investigaran mejor mis amigos regios encontrarían que en este caso el que actuó conforme a los ideales de un líder fue el Tano Ortiz. Pero tampoco les voy a hacer la chamba, búsquenle mejor. Si se atreven.

