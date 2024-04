Semana clave de Henry

Pues como el proyecto deportivo del América necesita prepararse ya para una eventual partida de su goleador y capitán, Henry Martín, me explica mi oreja emplumada que le pidieron a La Bomba tener la charla esta semana después de la Ida contra Pachuca en Conca, para saber cuál es su opinión/decisión de la oferta de renovación que le dieron, que tiene un aumento desde la anterior. La directiva de las Águilas no puede esperar más para delinear el plantel de la siguiente temporada: cuentan con su delantero estrella o buscan su reemplazo.

Como ya te he contado, Martín tiene al menos otras dos propuestas de mayor salario, lo doble desde la MLS y lo triple desde Arabia Saudita; bombazos de dinero, demasiado, con lo que la oferta de renovación del América no puede competir.

Sin embargo, como ya reportó mi padawan Víctor Díaz, Henry y su familia se habían decantado por quedarse en el Nido, que adoptaron como su casa, para seguir cosechando gloria, para buscar la titularidad del próximo Mundial y no perder reflector. Pero el americanismo no contaba con un diablito que le susurra al oído a La Bomba, porque quiere aumentar su gran tajada de dólares: su representante Alex López, quien no quita el dedo del renglón para que emigre. Sembró la duda en el goleador y América pide respuestas.

Si me preguntas, creo que La Bomba va a seguir su instinto, su corazón, va a sacrificar muchos petrodólares para quedarse. Esta semana es clave para definir el futuro de Henry.

PLEITO ENTRE ÁRBITRO Y COMISIÓN

Vaya que el arbitraje sigue hundido y nadie hace nada. En la última jornada hay ejemplos de errores por montones, desde el increíble penalti que no le marcaron a favor de Cruz Azul en la agonía del duelo con Atlas hasta los errores del Cantante Guerrero que acuchilló al América al no expulsar al menos a tres Pumas. Hoy te cuento del pleito de este silbante con la Comisión de Archundia.

Pues me contó mi oreja arbitral que hace un par de semanas, el Cantante tuvo una discusión muy fuerte con un miembro clave de la Comisión de Silbantes, con el que mueve todo: Enrique Osses.

Guerrero se quejó de que no lo estaban programando como un consolidado, como a otros nazarenos, como a César Ramos, y que sólo van los consentidos del chileno, algo que se sabe, pero pocos se atreven a comentar. El reclamo escaló rápido, pues Osses no se dejó, le echó en cara que sigue siendo la voz mandante de la Comisión y que aún tiene contrato largo. Así que la guerra está declarada al interior y las fallas no ayudan en nada. Veamos si hacen los cambios pronto en Doña Fede o siguen cruzados de brazos.

NACHO NO GRITÓ

Justo en aquel partido de La Máquina ante los Zorros, desde las televisoras se reportó que Nacho Riveros había lanzado duras quejas e insultos contra los árbitros, en especial por ese claro penalti que no le marcaron a favor de los Cementeros. Sin embargo, te puedo explicar que no fue así.

Riveros no lanzó consignas contra los silbantes, y aunque así se lo aclararon varios presentes en vestidores a Televisa, ESPN y Fox, que fueron los medios que lo reportaron, ya no quisieron aclarar el tema en sus espacios. Pero para eso está tu Franco de confianza. Nacho no gritó, sólo se quejó en los micrófonos, pero no pasó de ahí. Explicado está.

