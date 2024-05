Nadie sabe para quién trabaja...

En mi posición tengo que aceptar que ya es difícil sorprenderse, uno se entera de todooooo y hasta de cosas que mis oídos u ojos hubieran preferido evitar, como la siguiente joyita que les voy a dejar cuando estaba navegando en mi Instagram.

Casi se me para el corazón, después de un swipe, cuando encontré al buen Carlos Barroso portando con orgullo la playera del América y poniendo en comments “El único grande”.

Y ustedes dirán ¿Quién es ese?, pero no me lo peluseen. Resulta que el buen Carlitos es nada más y nada menos que parte fundamental del equipo de inteligencia deportiva de La Máquina Celeste de la Cruz Azul. Así como lo leen, trabaja codo a codo con Andrés Payseé quien dirige el área de inteligencia deportiva y fue traído por Iván Alonso. Es el hombre encargado de buscar talentos tanto para el equipo varonil como el equipo femenil.

Y bueno, podemos decir que Carlitos puede irle a quien se le dé la gana, y pues tienen razón; perooooo se pasa al compartir su amor, orgullo y pasión por el americanismo cuando el equipo que le da de comer es justo el caído, el que su afición reclama robo, el que ese día lloró la derrota.

Ay Carlitos, ahora sí que te ganó la euforia de la 15 con eso de “El único grande”; y pues dónde está el sentido de pertenencia a la institución, misma que ya decidió darle las gracias.

COMO BALDE DE AGUA FRÍA LA SALIDA DE HIERRO

Aunque la directiva del Guadalajara tuvo que aceptar la salida de Fernando Hierro de su cargo como Director Deportivo de Chivas, a la interna del equipo Rojiblanco hubo algunos jugadores que no agradó la manera en la que el exdirectivo español abandonó la institución Rojiblanca.

Ya que para algunos elementos del plantel, Fernando Hierro se había establecido como el pilar que ayudaría a llevar a Chivas a la obtención del campeonato y al darse su salida sienten que el capitán abandonó el barco.

Por lo que más que molestia por su salida, los ánimos de algunos futbolistas se vinieron abajo, ya que bajo su gestión habían recuperado la estabilidad en el proyecto, después de los múltiples episodios que ha vivido el Guadalajara de indisciplinas con otros Directores Deportivos, además de la falta de resultados deportivos.

¡ADIÓS,'BÚFALO’!

La lista de delanteros que han llegado a Rayados con buenas expectativas y se han marchado sin pena ni gloria y por la puerta de atrás es enorme; al uruguayo, Rodrigo Aguirre, podríamos agregarlo de una vez a ese listado, ya que el Club de Futbol Monterrey se quiere deshacer de él cueste lo que cueste, y vaya que costó mucho.

La directiva anterior de los regiomontanos firmó al charrúa por una millonada y ahorita, 'Tato' y Ortiz quieren soltarlo del modo que sea, incluso dejándolo libre, proceso que ya está en curso.

Para buena fortuna del jugador, me dicen que increíblemente, Mazatlán, Pachuca y sobre todo Santos Laguna ven con buenos ojos a Rodrigo, quien en casi dos años con Rayados únicamente marcó ocho goles en Liga.

LA FIESTA DE LOS XV SE PUSO BUENA, Y SI NO, PREGÚNTENLE A BRIAN

Y como si fuera Fiesta de XV años, América armó tremendo fiestón por sus XV copas en los jardines de Coapa en donde me cuentan que el más reventado fue Brian. El uruguayo quien agarró la jarra pasaba con el tatuador, y pasaba con el peluquero y pasaba al set de fotos, andaba como pirinola; pero eso sí a las 4 de la mañana agarró sus cositas y vámonos directo al aeropuerto porque le urgía abandonar el país y no precisamente para llegar a la concentración con Uruguay, ahí ustedes sabrán a qué me refiero.

OTRA FORMA DE CELEBRAR

Y otro que festejó en grande, y se lo merecía fue Luis Ángel Malagón, el Ángel de Coapa como le dicen ahora después de su gran actuación en la Final.

El portero de las Águilas lo hizo, pero de una manera diferente, y es que su forma de celebrar fue dándoles una gran sorpresa a sus padres que lo han apoyado de manera incondicional.

El arquero sabe que sin ellos no hubiera logrado lo que logró y por eso decidió darle un detallazooooo, solo que como es él pidió no revelarlo.

