Amenaza castigo rojiblanco

Y ahora se van a cargar a Fernando Hierro desde Doña Fede, aunque tenga razón en su reclamo. Resulta que después de la merecidísima victoria del Rebaño sobre Toluca, el todavía presidente deportivo del Chiverío (ya te cuento luego por qué el ‘todavía’) bajó a encarar a los árbitros encabezados por Óscar Mejía para reclamarles la anulación del gol de Pável Pérez. Hubo manotazos y todo. El español estaba fúrico y les dijo de todo ya que vio que no hacían caso a sus reclamos.

Me contaron que con la Ley Mordaza desatada desde las oficinas de Toluca, en el Guadalajara ya pueden esperar una sanción a Hierro, sobre todo porque ya se hicieron virales los videos que exhiben al directivo, a pesar de que gente de del club tapatío les pedían no grabar con el celular. Ya con esa evidencia, la orden en la Fede es sancionar todo aquello que cuestione las decisiones de los silbantes. Así que ahí viene.

Y del futuro de Hierro, no es momento de preocuparse por su salida este torneo, prometo explicar más ampliamente en la siguiente columna.

NO ESTÁ SEGURO EN EL NIDO

Qué salvada del América anoche en Pachuca, monumental. Pero el que no se va a salvar es mi compa podcastero que ha venido a menos y que ya trae escuderos en redes sociales: Kevin Álvarez. Quizás leíste a Layún que salió a asegurar que no está en venta el lateral americanista, pero la realidad es otra.

Aunque la directiva no quiere ruido alrededor del equipo en busca de La 15, al grado que no ha hecho oficial las renovaciones y tiene guardadas aún las fichas para dar de baja o utilizar como moneda de cambio, me contaron que la de Kevin es una que está en el plan para poner en la lista de transferibles este verano. Así como lo lees.

Perder la concentración con sus compadres Igor y Layún en los streamings y estar más pendiente del tono para teñirse el cabello que de encontrar el ritmo que lo llegó a caracterizar en Pachuca, son parte de las razones por los que América escuchará ofertas por Álvarez. Una lástima, pintaba para mucho más en el Nido.

SIN PIPA DE LA PAZ

Para seguir con Liguilla, vaya serie de Clásico Regio que inicia hoy, la más ardiente de la historia por el contexto de lo que sucedió en el torneo regular. Y cuando esperábamos que Doña Fede o la Liga MX metieran mano para poder mandar un mensaje poderoso de paz entre ambos clubes, nomás nada.

Las directivas de ambos equipos no se pueden ver ni en pintura, en la pasada junta de los horarios fue palpable la animadversión que existe, pero en la Fede les faltó callo para hacer que crearan alguna dinámica, alguna campaña para invitar a la no violencia en el candente duelo de la Sultana.

Anoche apenas sacaron un pinchurriento comunicado y ya me contó mi oreja regia que no habrá más, nada de nada de acciones en conjunto ni nada. La cosa está que arde y desde la Fede son incapaces de meter mano dura a los clubes para generar dinámicas de paz.

REAL SALVADA DE LA SEÑAL

Y de cierre, vaya Semifinales espectaculares y dramáticas, nos regaló La Shempions. Pero contrario a lo que muchos piensan, el torneo en general no ha generado los números de audiencia que se esperaban y me contaron que Paramount, la señal que te platiqué hace meses que iba a entrarle a las transmisiones con días alternados con HBO Max, se está echando para atrás.

La serie pasada del Real Madrid, el partido que no pasó por la señal del canal en tele restringida le fue súper bien con 1.2 millones de viewers/suscriptores en el streaming. Para poner un ejemplo, ViX tuvo más de 3 millones de suscripciones con La Casa de los Famosos, el mejor producto que han lanzado desde la plataforma de Televisa. Pero fue un partido atípico, pues del resto no alcanzan ni cerca esos números. A la espera está Televisa, que en Estados Unidos sí tiene los derechos, aguarda a que Max esté apretadón y que tenga que subrogar las transmisiones en nuestro país. Veamos.

Que Real Madrid se colara finalmente a la Final salvó por mucho al canal que trae la Champions en México, pues se espera otro buen trancazo, pero es poco comparado con el resto del torneo.

